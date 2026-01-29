Los antidepresivos no se asocian con complicaciones graves tras una lesión cerebral traumática

Archivo - Pastillas, fármacos, analgésicos. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / LIDERINA - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tomar ciertos antidepresivos en el momento de una lesión cerebral traumática (LCT) no está asociado con un mayor riesgo de muerte, cirugía cerebral o estadías hospitalarias más prolongadas, según un estudio de la Universidad de Turku (Finlandia) publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología.

¿LOS ANTIDEPRESIVOS AGRAVAN LAS LESIONES CEREBRALES?

Para el estudio, los investigadores analizaron los antidepresivos serotoninérgicos, que tratan la ansiedad y la depresión al aumentar la actividad de la serotonina en el cerebro. Estos incluían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) y los antidepresivos tricíclicos (ATC).

"Se ha planteado previamente la preocupación de que los antidepresivos serotoninérgicos podrían aumentar el riesgo de hemorragia cerebral o complicar la recuperación temprana tras una lesión cerebral traumática", declara el autor del estudio, el doctor Jussi P. Posti, de la Universidad de Turku. "Sin embargo, nuestro estudio no encontró evidencia que sustente estas preocupaciones".

El estudio incluyó a 54.876 personas en Finlandia que tenían 16 años o más cuando fueron hospitalizadas por un TCE. El 14% usaba antidepresivos serotoninérgicos en el momento del la lesión cerebral. Los investigadores revisaron los registros nacionales de prescripciones de uso de antidepresivos antes de la lesión y los registros médicos para determinar cuántas personas murieron en un mes, si necesitaron cirugía cerebral de emergencia y cuánto tiempo permanecieron en el hospital.

Un total de 4.105 personas fallecieron en un mes. Esto incluyó al 7,6% de quienes tomaban antidepresivos y al 7,5% de quienes no los tomaban. Después de ajustar factores como la edad, el sexo y otras condiciones de salud, los investigadores descubrieron que las personas que tomaban antidepresivos antes de la lesión no tenían más probabilidades de morir dentro de un mes que aquellos que no los tomaban.

Los usuarios de antidepresivos tenían ligeramente menos probabilidades de requerir cirugía cerebral de emergencia para aliviar la presión o el sangrado en el cerebro y prevenir daños mayores. Del total de participantes, el 6,8% de quienes tomaban antidepresivos y el 8,6% de quienes no los tomaban necesitaron cirugía cerebral de emergencia. Tras los ajustes, los usuarios de antidepresivos presentaron un riesgo un 11% menor. La cantidad de tiempo en el hospital fue la misma para ambos grupos.

MÁS ALLÁ DEL MIEDO: QUÉ ENCONTRÓ EL ESTUDIO FINLANDÉS”

"Estos hallazgos tranquilizan a las personas que toman antidepresivos, ya que su uso no parece empeorar la recuperación temprana tras una lesión cerebral traumática", apostilla Posti. "Estudios futuros deberían examinar si estos resultados se aplican a la recuperación a largo plazo y en diferentes entornos sanitarios".

Una limitación del estudio fue que se realizó únicamente en hospitales y centros de atención médica en Finlandia, por lo que los resultados pueden variar en otras áreas. El estudio fue apoyado por el gobierno finlandés, la Fundación Paulo, la Fundación Paavo Nurmi, el Consejo de Investigación de Finlandia, la Fundación Sigrid Jusélius y la Fundación Finlandesa para la Investigación Cardiovascular.