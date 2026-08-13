Los anticuerpos monoclonales podrían ayudar a combatir las bacterias resistentes a los antibióticos

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MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de anticuerpos monoclonales humanos (AcM) demuestra tener un gran potencial para tratar a los pacientes con mayor eficacia y combatir las resistencias antimicrobianas, según un trabajo de la Fondazione Biotecnopolo di Siena en Italia.

En una revisión publicada en la revista Trends in Immunology de Cell Press , los investigadores detallan la estrategia de combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM) utilizando únicamente nuevos antibióticos ha fracasado por completo y está generando bacterias monstruosas resistentes a todos ellos.

En palabras del autor principal del artículo, Rino Rappuoli, de la Fondazione Biotecnopolo: "La RAM debe abordarse con estrategias múltiples y diferenciadas, y las vacunas y los anticuerpos monoclonales son las herramientas más prometedoras".

Los anticuerpos monoclonales (AcM) son proteínas inmunitarias creadas en laboratorio que pueden atacar con gran precisión proteínas presentes en células humanas o bacterianas dañinas. En las últimas décadas, los AcM han adquirido gran importancia en medicina, con más de 150 aprobados para el tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias, entre otras afecciones. Los autores afirman que ahora es el momento de centrarse en el desarrollo de AcM para atacar bacterias y tratar infecciones.

"Existen sólidas pruebas preclínicas de que los anticuerpos monoclonales pueden ser una solución cuando los antibióticos fallan", apunta Rappuoli.

Una de las ventajas es que, a diferencia de los antibióticos de amplio espectro, que a menudo eliminan tanto las bacterias beneficiosas del organismo como las perjudiciales, los anticuerpos monoclonales pueden diseñarse para atacar únicamente a las bacterias causantes de enfermedades, protegiendo así el microbioma.

Los anticuerpos monoclonales antimicrobianos también pueden combatir las infecciones resistentes a los medicamentos de maneras que los antibióticos no pueden, lo que les permite actuar contra cepas que han desarrollado resistencia a los antibióticos tradicionales. Por ejemplo, pueden impedir que las bacterias liberen toxinas, evitando así el daño que estas causan. También pueden marcar las bacterias para que el sistema inmunitario las reconozca mejor e impedir que se adhieran a las células humanas o las invadan, evitando que formen biopelículas protectoras, las cuales dificultan la penetración de las bacterias con antibióticos tradicionales.

Los científicos están mejorando los anticuerpos monoclonales mediante nuevas tecnologías como la ingeniería de anticuerpos, la administración de ARNm y la inteligencia artificial. Algunos investigadores incluso combinan anticuerpos con otros fármacos para crear tratamientos dirigidos.

Los autores esperan que este artículo contribuya a difundir entre estudiantes, científicos, inversores, médicos y responsables políticos el potencial del uso de anticuerpos monoclonales (AcM) para combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM). Asimismo, reconocen las dificultades que implica el desarrollo de AcM como fármacos eficaces para la RAM. Se necesitan mejores herramientas, como suero humano con las células inmunitarias adecuadas, así como modelos in vivo e in vitro apropiados.

"Pero el obstáculo más importante para transformar los anticuerpos monoclonales en fármacos eficaces contra la resistencia a los antimicrobianos es la ausencia de un mercado atractivo para los antimicrobianos en general. El otro es el alto coste del desarrollo de los anticuerpos monoclonales", incide Rappuoli. "Estamos trabajando en métodos alternativos para la fabricación de anticuerpos, lo que debería reducir el tiempo de desarrollo y el coste. Esto contribuiría a que fueran más accesibles para personas de todo el mundo, no solo en países ricos", concluye el autor.