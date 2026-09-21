Anticoncepción de emergencia: identifican qué píldora previene más embarazos y tiene menos efectos secundarios

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MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (Estados Unidos) han observado que la anticoncepción de emergencia que contiene mifepristona previene más embarazos con menos efectos secundarios que otras píldoras anticonceptivas de emergencia comunes, como el levonorgestrel.

La anticoncepción de emergencia se utiliza para prevenir el embarazo después de una relación sexual sin protección. Puede utilizarse cuando no se ha utilizado ningún método anticonceptivo, si este falla (por ejemplo, si se rompe un preservativo) o en caso de agresión sexual.

Los métodos anticonceptivos de emergencia más comunes incluyen dispositivos intrauterinos de cobre y píldoras. La píldora más utilizada es el levonorgestrel, un medicamento que contiene solo progestina y que se vende en muchos países con nombres comerciales como "Plan B", "Next Choice" o similares. Una alternativa es el método Yuzpe, un método más antiguo que combina estrógeno y progestina.

La nueva revisión Cochrane, recopiló datos de 87 ensayos controlados aleatorios con aproximadamente 36.000 mujeres en edad reproductiva. La mayoría de los estudios (79 ensayos) se realizaron en China, con ensayos adicionales del Reino Unido, Cuba y otros países. Los autores compararon la mifepristona con el levonorgestrel, el régimen de Yuzpe y los dispositivos intrauterinos de cobre.

MIFEPRISTONA: MÁS EFICAZ Y CON MENOS EFECTOS SECUNDARIOS

En comparación con el levonorgestrel, tanto la mifepristona en dosis bajas (menos de 25 mg) como en dosis medias (25-50 mg) previnieron un mayor número de embarazos y se asociaron con menos efectos secundarios en general. La mifepristona en dosis bajas mostró una reducción relativa del 27% en los embarazos en comparación con el levonorgestrel. Este hallazgo se consideró evidencia de alta certeza, lo que significa que es muy improbable que futuras investigaciones modifiquen el resultado.

En comparación con el régimen de Yuzpe, la mifepristona demostró una ventaja aún mayor, reduciendo sustancialmente el riesgo de embarazo y disminuyendo drásticamente las tasas de náuseas y vómitos. La evidencia que compara la mifepristona con los dispositivos intrauterinos de cobre sigue siendo demasiado limitada para llegar a conclusiones definitivas, basándose únicamente en dos ensayos clínicos.

"La mifepristona en dosis bajas a moderadas es una opción anticonceptiva de emergencia muy eficaz que los médicos deberían conocer", explica la doctora Shaalini Ramanadhan, autora principal de la revisión. "Como antiprogestágeno, funciona de manera diferente a otros métodos basados ??en hormonas esteroides, como el levonorgestrel y las píldoras combinadas de estrógeno y progestágeno, para retrasar o bloquear la ovulación. Este mecanismo diferente explica en parte por qué tiene un perfil de efectos secundarios distinto al de los otros dos métodos".

MENOS NÁUSEAS Y VÓMITOS, PERO MÁS RETRASOS MENSTRUALES

La principal desventaja identificada en casi todas las comparaciones fue un menor riesgo de náuseas y vómitos con la mifepristona, pero una mayor probabilidad de retraso menstrual en comparación con otros métodos anticonceptivos de emergencia. Dado que un retraso menstrual podría interpretarse como un signo de fracaso del tratamiento o embarazo, los autores explican que este efecto secundario podría ser una fuente potencial de estrés y ansiedad para las personas que buscan anticoncepción de emergencia.

Sin embargo, en los casos en que se informó, la satisfacción con el tratamiento fue igual o superior entre quienes recibieron mifepristona en comparación con quienes recibieron métodos alternativos.

A pesar de las sólidas pruebas que respaldan la eficacia del fármaco como anticonceptivo de emergencia, los autores señalan que todavía existen muchas barreras para su acceso.

LAS BARRERAS DE ACCESO LIMITAN SU USO

En algunos países, las autoridades sanitarias han aprobado la mifepristona en dosis más altas (normalmente 200 mg) en combinación con misoprostol, específicamente para la interrupción médica del embarazo temprano, no como anticoncepción de emergencia. Existe evidencia científica creciente sobre el posible uso de la mifepristona y otros antiprogestágenos como método anticonceptivo habitual, para el tratamiento de los miomas, la prevención y el tratamiento del cáncer de mama, y el tratamiento de hemorragias anormales.

Sin embargo, debido a que la mifepristona se asocia ampliamente con el aborto, también enfrenta un intenso escrutinio político, restricciones legales y prohibiciones y barreras específicas en varios países.

"Ampliar las opciones de anticoncepción de emergencia es importante", asegura Ramanadhan. "La evidencia demuestra que la mifepristona ofrece beneficios más allá de la atención del aborto, incluyendo su eficacia como método anticonceptivo de emergencia. En algunos países, el reconocimiento de este uso adicional puede contribuir a ampliar el acceso, aumentar el conocimiento del medicamento y crear nuevas oportunidades para que las personas se beneficien de él".