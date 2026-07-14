Analizan la posible relación entre los fármacos GLP-1 y un ligero riesgo de una rara pérdida de visión

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MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de cohorte a nivel nacional del Instituto Karolinska (Suecia) ha encontrado un riesgo ligeramente mayor de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION) entre los usuarios de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1RA) en comparación con los usuarios de inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2).

Sin embargo, los riesgos absolutos fueron pequeños, y las diferencias en el riesgo podrían deberse en parte a diferencias en el estado de salud subyacente de los pacientes. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores utilizaron datos de salud a nivel nacional de pacientes de entre 35 y 84 años con diabetes tipo 2 en Suecia entre 2013 y 2024 para emular un ensayo pragmático dirigido a evaluar el efecto del uso de GLP-1RA sobre el riesgo de NAION, una afección que causa pérdida repentina de la visión en un ojo.

De 107.518 pacientes que iniciaron tratamiento con GLP-1RA y 185.898 que iniciaron tratamiento con inhibidores de SGLT-2, el riesgo de neuropatía óptica isquémica anterior fue del 0,04% y del 0,02% después de un año, respectivamente.

Si bien el riesgo relativo fue mayor en el grupo de GLP-1, las diferencias fueron menores en los análisis que consideraron más de cerca la gravedad de la diabetes. Los autores concluyen que puede existir una asociación influenciada por otros factores del paciente.