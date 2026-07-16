Añadir un fármaco dirigido contra la hipoxia tras la cirugía mejora su control en cáncer renal

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BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ensayo clínico internacional de fase 3 Litespark-022, en que participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (Vhio), demuestran que añadir el fármaco inhibidor de hipoxia belzutifan tras la cirugía en pacientes con cáncer renal "reduce en un 28% el riesgo de recurrencia de la enfermedad o muerte", frente a los pacientes tratados solo con inmunoterapia.

Los resultados se han publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine' (NEJM) y presentado en el último congreso de la Sociedad Americana de Oncología Médica sobre tumores genitourinarios (ASCO GU) de 2025, informa el Vhio en un comunicado este jueves.

El ensayo evalúa la combinación de pembrolizumab y belzutifan frente a pembrolizumab más placebo en más de 1.800 pacientes con carcinoma renal de células claras completamente resecado quirúrgicamente y con riesgo intermedio-alto o alto de recaída, así como en pacientes con enfermedad metastásica resecada.

Tras una mediana de seguimiento de 28,4 meses, la supervivencia libre de enfermedad a los 24 meses fue del 80,7% en el grupo tratado con la combinación experimental frente al 73,7% en los pacientes tratados con pembrolizumab en monoterapia.

COMBINACIÓN TERAPÉUTICA

La oncóloga y coautora del artículo, Cristina Suárez, ha dicho que es el primer ensayo fase 3 que demuestra que añadir belzutifan adyuvante tras la cirugía mejora los resultados clínicos de pacientes con cáncer renal de células claras con alto riesgo de recaída, "lo que podría convertir esta nueva combinación terapéutica en un nuevo estándar de tratamiento para este grupo de pacientes".

Añadir belzutifan al tratamiento estándar redujo en un 28% el riesgo de recurrencia de la enfermedad o muerte, y la incidencia de efectos adversos fue mayor con la combinación que con pembrolizumab en monoterapia; "sin embargo, su perfil de seguridad fue consistente con el ya conocido de cada uno de los fármacos por separado".

Además, se observa una tendencia favorable en los pacientes tratados con la combinación experimental: "Será necesario un seguimiento más largo para determinar si este beneficio se traduce en una mejora significativa de la supervivencia global", dice la oncóloga.