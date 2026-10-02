Anabel López Porta, nueva presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Atrys Health - ATRYS HEALTH

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía médica Atrys Health ha nombrado a Anabel López Porta nueva presidenta no ejecutiva de su Consejo de Administración, cargo en el que sustituye a Santiago de Torres, quien dejará la Presidencia, y su posición como vocal, el 31 de octubre por motivos personales y tras más de una década vinculado a la entidad.

López Porta, que forma parte del Consejo de Administración de Atrys Health desde 2021 como consejera dominical, ha participado activamente en sus órganos de gobierno en la supervisión de sus principales líneas estratégicas, adquiriendo un profundo conocimiento de la compañía, su evolución y su modelo de negocio.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y PDG por IESE Business School, actualmente es consejera delegada de Grupo Ezentis y consejera dominical de Audax Renovables. Además, a lo largo de su trayectoria profesional, ha acumulado más de dos décadas de experiencia en gestión empresarial en entornos cotizados, operaciones corporativas y órganos de gobierno, desarrollando su actividad en contextos complejos e internacionales.

Por su parte, De Torres, fundador de Atrys Health, ha desempeñado un papel fundamental en su crecimiento y consolidación. Presidente desde 2016, ha acompañado a la corporación durante las principales etapas de su evolución, entre ellas su incorporación a BME Growth -en el mismo año-, su posterior salto al Mercado Continuo -en 2022- y su proceso de crecimiento e internacionalización.

AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE SALIENTE, SANTIAGO DE TORRES

Debido a ello, el Consejo de Administración de la compañía ha expresado su "profundo agradecimiento" al presidente saliente "por su enorme dedicación y compromiso desde los inicios de Atrys, así como por su contribución decisiva al desarrollo de la compañía a lo largo de sus distintas etapas".

Por otro lado, la entidad ha informado de que Marian Isach seguirá desempeñando su cargo de consejera delegada como primera ejecutiva, manteniendo la máxima responsabilidad sobre la gestión y la ejecución de la estrategia. Desde su posición, ha recordado que De Torres "ha sido una figura esencial en la historia de Atrys". "Su visión, liderazgo y compromiso han sido determinantes para construir y consolidar la compañía, y quiero agradecerle especialmente su dedicación y su contribución al proyecto durante todos estos años", ha expuesto.

Por último, y en cuanto a López Porta, ha indicado que la nueva presidenta no ejecutiva "ha acompañado de cerca la evolución de Atrys durante los últimos años". "Ha demostrado su firme compromiso con nuestro proyecto desde su incorporación al Consejo", ha explicado, al tiempo que ha destacado "su conocimiento de la compañía, junto con su experiencia en gestión y gobierno corporativo". Esta capacidad "será de gran valor para garantizar la continuidad de nuestro proyecto y acompañar la ejecución de nuestra estrategia en esta nueva etapa", ha concluido.