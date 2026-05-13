La amoxicilina estándar podría ser suficiente para tratar la sinusitis aguda, según un gran estudio

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MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

En un estudio retrospectivo a nivel nacional de más de 500.000 pacientes con sinusitis aguda, un equipo de investigación liderado por investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) no encontró diferencias importantes en los resultados medidos entre los adultos que recibieron amoxicilina estándar y amoxicilina-clavulanato (un antibiótico combinado más potente).

Los pacientes tratados con amoxicilina-clavulanato tuvieron un riesgo ligeramente mayor de contraer infecciones secundarias. Los resultados se publican en 'JAMA'.

La sinusitis aguda genera más prescripciones de antibióticos en adultos estadounidenses que cualquier otra afección, pero no existe consenso sobre qué antibiótico es el preferido para los casos no complicados.

"Prevenir la exposición innecesaria a un antibiótico de amplio espectro puede ayudar a reducir el riesgo potencial de propagación de la resistencia a los antibióticos", asegura el autor principal, Timothy Savage, epidemiólogo asociado de la División de Farmacoepidemiología y Farmacoeconomía del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

"La amoxicilina y la amoxicilina-ácido clavulánico representan aproximadamente el 45% de las prescripciones de antibióticos para la sinusitis aguda, por lo que es fundamental identificar la opción óptima para los pacientes. No observamos ningún beneficio en el uso de amoxicilina-ácido clavulánico, lo que respalda la amoxicilina en dosis estándar como la opción preferida para adultos con sinusitis aguda no complicada".

El clavulanato inhibe una enzima que confiere resistencia a la amoxicilina en las bacterias. Sin embargo, no todas las bacterias causantes de la sinusitis aguda producen esta enzima, por lo que no está claro si la combinación de amoxicilina y clavulanato ofrece alguna ventaja clínica para los pacientes con sinusitis aguda no complicada.

El equipo de investigación analizó datos de reclamaciones de seguros de pacientes diagnosticados con sinusitis aguda entre enero de 2018 y diciembre de 2023. La cohorte incluyó a 521.244 adultos de entre 18 y 64 años que recibieron una dosis diaria estándar de amoxicilina-ácido clavulánico o amoxicilina. Tras emparejar a los pacientes según factores como la edad, las comorbilidades y el acceso a la atención médica, los investigadores compararon el riesgo de fracaso del tratamiento (es decir, cambiar a un antibiótico diferente o volver al consultorio médico o al servicio de urgencias) y los eventos adversos entre los antibióticos.

El fracaso del tratamiento fue poco frecuente y similar en ambos grupos (3%). Si bien las guías sugieren que la amoxicilina-ácido clavulánico podría beneficiar a los pacientes inmunocomprometidos, los investigadores no encontraron diferencias en el fracaso del tratamiento dentro de este subgrupo. No se observaron diferencias en los eventos adversos asociados a los antibióticos, pero el riesgo de infecciones secundarias por levaduras o bacterias fue ligeramente mayor en los pacientes tratados con amoxicilina-ácido clavulánico en comparación con aquellos que recibieron amoxicilina.

"Con casi 5 millones de recetas de antibióticos para adultos con sinusitis aguda en Estados Unidos cada año, estos hallazgos podrían tener un impacto significativo en las prácticas de tratamiento actuales", finaliza Savage.

"Se necesita investigación adicional para determinar qué pacientes se beneficiarán de un antibiótico y quiénes tienen más probabilidades de sufrir infecciones virales y pueden ser monitoreados con cuidados paliativos", añade.