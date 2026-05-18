AMIFE apuesta por financiación y directrices nacionales para avanzar en la Cartera de Genética y Genómica del SNS

Archivo - ADN, Genética - TANYAJOY/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE), ha organizado la I Jornada Nacional de Cartera de Genética y Genómica del SNS, donde se han analizado las necesidades de la Cartera de Genética y Genómica del Sistema Nacional de Salud (SNS), y se ha destacado que su implementación pasa por contar con marcos regulatorios actualizados, garantizar la formación continua de los profesionales sanitarios y asegurar una financiación estable son elementos esenciales.

Esto es "esencial", particularmente en el contexto de un próximo Real Decreto de evaluación de tecnología sanitaria que considera explícitamente el diagnóstico como una pieza clave de la innovación sanitaria. "La implementación de la Cartera de Servicios de Genética y Genómica en el SNS representa un avance fundamental para incorporar la medicina de precisión en España, fomentando una práctica clínica más innovadora, personalizada, segura, eficiente y equitativa", advierten.

En este sentido, el 'white paper' de la I Jornada Nacional de Cartera de Genética y Genómica del Sistema Nacional de Salud (SNS) recoge la importancia de una implementación equitativa del catálogo común de pruebas genéticas y genómicas en todo el SNS para garantizar una medicina de precisión más accesible, equitativa, segura y eficiente en España.

Asimismo, la necesidad de establecer estructuras y mecanismos de benchmarking que faciliten la transferencia de conocimientos y casos de éxito entre CCAA; la creación de un marco metodológico claro y estructurado para la evaluación, inclusión y financiación de nuevos biomarcadores y tecnologías; el fomento de la colaboración entre CCAA y entre el sector público-privado, como pilar esencial para impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías en el SNS; y el desarrollo de una estrategia nacional coordinada que combine estándares comunes, financiación estable, actualización continua del catálogo, evaluación rigurosa y colaboración efectiva entre todos los actores implicados.

La doctora Mariluz Amador, directora médica de Roche Farma España, indica que "lejos de representar un gasto, la implementación de la oncología de precisión es una inversión coste- efectiva fundamental para la sociedad, ya que optimiza los recursos públicos al mejorar los resultados clínicos y evitar procedimientos innecesarios, blindando así la sostenibilidad futura de nuestro sistema de salud".

De hecho, añade, "en la actualidad, la mayoría de los ensayos clínicos priorizan para el reclutamiento aquellos centros que tienen implementadas técnicas de secuenciación masiva en su rutina diagnóstica. Disponer de esta cartera en el SNS garantiza que España siga siendo líder en participación en investigación clínica de vanguardia en oncología".

En este sentido, en el encuentro han destacado la medicina de precisión que "constituye un avance fundamental y un verdadero cambio de paradigma en la atención sanitaria, al posibilitar intervenciones adaptadas a cada paciente, promoviendo una práctica más segura y eficiente".

En lugar de ser plantearse como un gasto adicional, afirman que se debe considerar como una inversión coste-efectiva, al maximizar los recursos, mejorar los resultados clínicos y evitar procedimientos superfluos, contribuyendo a la sostenibilidad del SNS.

Al respecto, responsable de Relaciones Institucionales de AstraZeneca, Ana de Mora, apunta que "si queremos que los pacientes españoles se beneficien antes de los avances científicos, necesitamos mecanismos que permitan un incremento progresivo de la inversión en innovación, alineado con prioridades clínicas, evidencia robusta y marcos presupuestarios responsables".

"Necesitamos una regulación predecible, procesos ágiles y modelos de acceso que reconozcan el valor de los nuevos diagnósticos y tratamientos, sin olvidar que es imprescindible reducir los tiempos entre que se lanzan los medicamentos y llegan a los pacientes. La Medicina de Precisión es, además, una oportunidad para mejorar significativamente los resultados en salud de los pacientes, lo que también contribuye a optimizar procesos de atención sanitaria", añade.