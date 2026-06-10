Alternativa oral a GLP-1 controla el azúcar y ayuda a perder peso en diabetes tipo 2

Archivo - Hombre tomando una pastilla, píldora, fármaco. - PROSTOCK-STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos orales a base de GLP-1 tienen el potencial de facilitar el acceso a terapias que ayuden a reducir el azúcar en sangre y el peso corporal, según expertos del Mass General Brigham (Estados Unidos)

En concreto, en la Sesión Científica de la Asociación Americana de Diabetes (Nueva Orleans, 2026), la doctora Vanita Aroda, médica investigadora del Mass General Brigham, presenta los resultados de SOLSTICE, un ensayo clínico aleatorizado de fase 2b, controlado con placebo, que evaluó el agonista del receptor de GLP-1 oral conocido como elecogliprón. Los resultados, publicados simultáneamente en 'The Lancet', muestran que el fármaco redujo significativamente la glucosa en sangre y el peso corporal en personas con diabetes tipo 2, lo que abre la puerta a formulaciones orales que ayuden a subsanar las deficiencias actuales en el tratamiento de esta enfermedad.

"Los hallazgos de nuestro estudio resaltan el creciente potencial de los agonistas orales del receptor GLP-1 para las personas con diabetes tipo 2", argumenta Aroda, director de Investigación Clínica en Diabetes de la División de Endocrinología, Diabetes e Hipertensión del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham. "Hasta la fecha, las terapias con GLP-1 se han limitado principalmente a formulaciones de péptidos inyectables u orales, cada una con sus propias limitaciones de administración y dosificación. Ensayos clínicos rigurosos como SOLSTICE pueden ayudarnos a evaluar medicamentos orales que podrían ser igual de efectivos para los pacientes con diabetes, superando estas limitaciones".

Elecoglipron, el medicamento oral probado en el ensayo clínico SOLSTICE, se ha desarrollado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La mayoría de los medicamentos GLP-1 disponibles requieren administración subcutánea. La semaglutida, aprobada para la diabetes tipo 2, se puede tomar en forma de comprimido, pero debe ingerirse con el estómago vacío a primera hora de la mañana, y se debe evitar la ingesta de alimentos y líquidos durante los 30 minutos posteriores. Un medicamento oral no peptídico GLP-1, el orforglipron, ha sido aprobado en Estados Unidos para el control del peso.

El estudio SOLSTICE, patrocinado por AstraZeneca, se llevó a cabo en nueve países, incluyendo Estados Unidos. En él participaron 406 personas con diabetes tipo 2, quienes fueron asignadas aleatoriamente a diferentes grupos de tratamiento. El ensayo evaluó distintas dosis iniciales, esquemas de aumento gradual de dosis y dosis de mantenimiento.

Los investigadores descubrieron que, en todas las concentraciones de dosis, el medicamento redujo los niveles de glucosa significativamente más que el grupo placebo después de 26 semanas. Hasta el 89,6% de los participantes que tomaron el medicamento alcanzaron un nivel de HbA1c del 7%, el objetivo estándar para los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos dos o tres meses para la mayoría de los adultos con diabetes. Esto se compara con el 24,9% de las personas que recibieron placebo. Hasta el 72,3% de los participantes en los grupos de tratamiento lograron una reducción de peso de al menos el 5%, en comparación con el 20,2% en el grupo placebo. La seguridad y la tolerabilidad fueron similares a las de otros medicamentos GLP-1 en esta etapa de desarrollo.

Aroda es también el investigador principal de REIMAGINE 1, un ensayo clínico aleatorizado y controlado que evaluó CagriSema, una novedosa terapia combinada que combina el agonista del receptor de amilina cagrilintida con la forma inyectable de semaglutida. Estos resultados, presentados en la reunión de la ADA y publicados en 'The Lancet Diabetes and Endocrinology', también fueron positivos, con hasta un 87% de los participantes alcanzando el nivel objetivo de HbA1c del 7%.

"El objetivo principal de cada uno de nuestros ensayos clínicos es mejorar los resultados para los pacientes", asegura Aroda. "Los estudios que se presentan en la reunión de este año destacan la importancia fundamental de los ensayos cuidadosamente diseñados para evaluar nuevas terapias, perfeccionar los enfoques existentes y garantizar que los avances científicos se traduzcan en una atención más segura y eficaz para las personas con diabetes".