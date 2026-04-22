Alain Afflelou impulsa con 'L'Éphémère All Day', el uso de lentillas como aliadas en la práctica deportiva

Archivo - Lentilla - SOLSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alain Afflelou ha impulsado el uso de lentillas como aliadas en la práctica deportiva con su gama 'L'Éphémère All Day', diseñada para ofrecer una visión cómoda y estable, en un contexto en el que el aumento de la actividad física refuerza la necesidad de soluciones visuales adaptadas a un estilo de vida activo.

"En un momento en el que el deporte forma parte esencial de nuestro día a día, desde Alain Afflelou queremos eliminar cualquier barrera que limite su práctica. Las lentillas, especialmente las diarias, permiten disfrutar de una visión cómoda, segura y sin restricciones, adaptándose a un estilo de vida activo", detalla Ana Díaz Llorente, directora de formación y óptico-optometrista en Alain Afflelou.

"Por eso, facilitamos revisiones visuales, asesoramiento personalizado y la posibilidad de probar lentillas de forma gratuita, adaptándolas a las necesidades de cada persona y acercando esta solución a todos, para que descubran una nueva forma de ver y vivir el deporte", afirma.

Su gama de lentillas diarias está diseñada para ofrecer una experiencia visual óptima en cualquier rutina, también durante la práctica de actividad física, gracias a su comodidad y facilidad de uso, claves para rendir sin limitaciones.

Entre sus principales características, afirman que destacan el confort que acompaña el movimiento, ya que las lentes de contacto están diseñadas para adaptarse al ojo y mantener la hidratación, lo que permite disfrutar de una sensación de comodidad incluso durante entrenamientos exigentes o deportes de alta intensidad.

Asimismo, "proporcionan libertad total para moverse sin límites, al eliminar distracciones como deslizamientos o empañamiento de las monturas, "lo que favorece una mayor concentración en la actividad deportiva".

En cuanto a la preparación, las opciones de uso diario facilitan una "rutina sencilla y ágil", ya que ponerse las lentillas es un proceso rápido que "se integra fácilmente en el día a día sin necesidad de cuidados adicionales complejos".

Además, añaden, "ofrecen un uso seguro en la rutina deportiva siempre que se mantenga una correcta higiene y se sigan las indicaciones de los profesionales de la salud visual, siendo aptas tanto para deportes de interior como al aire libre".

Por último, la compañía destaca que existen soluciones adaptadas para todo tipo de usuarios, con una amplia variedad de opciones que se ajustan a diferentes dioptrías y permiten personalizar la experiencia visual.