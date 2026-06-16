AESEG reclama una reforma del sistema de precios de referencia para garantizar el suministro de medicamentos esenciales

Imagen de la rueda de prensa. - AESEG

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha reclamado una reforma estructural del sistema de precios de referencia del Sistema Nacional de Salud al considerar que el modelo actual pone en riesgo la sostenibilidad del mercado de medicamentos genéricos y el abastecimiento de fármacos esenciales.

"Desde AESEG queremos trasladar un mensaje claro: el actual sistema de precios de referencia lleva 12 años vigente en España y, en nuestra opinión, presenta carencias estructurales. No se puede garantizar el suministro de medicamentos esenciales a cualquier precio", ha señalado este martes la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, durante una rueda de prensa.

En este contexto, la Asociación ha presentado varias alegaciones al proyecto de Orden SND/ /2026, por la que se procede a la actualización en 2026 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

Para AESEG, el principal problema del sistema es que su diseño introduce una dinámica de reducciones continuadas de precios sin mecanismos suficientes de protección cuando estos dejan de ser viables. "El sistema introduce una dinámica continua de reducciones de precios que muchos casos alcanzan niveles que son económicamente inviables, especialmente en el caso de medicamentos esenciales que son estratégicos o críticos para los sistemas sanitarios", ha apuntado Casaus.

La asociación indica que el sistema establece un precio de referencia mínimo de 1,60 euros por presentación. "En la práctica, este umbral solo se respeta cuando la Administración fija el precio, pero desaparece cuando es el mercado el que lo determina", ha señalado Casaus.

Por ello, AESEG propone elevar el umbral mínimo a 2 euros. Según la organización, esta medida tendría un impacto inferior a 100 millones de euros y supondría "un coste totalmente marginal que, a su vez, estaría protegiendo la viabilidad de un sector estratégico", ha añadido la secretaria general de AESEG.

Asimismo, considera que el mantenimiento de esta dinámica está teniendo efectos directos sobre el mercado, con salida de operadores, menor entrada de nuevos genéricos y una creciente dependencia de la fabricación en terceros países.

En este punto, Casaus ha puesto como ejemplo el caso de la amoxicilina, que tras reconocer la Administración un problema de viabilidad y revisar su precio al alza hace pocos meses por acuerdo de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, el sistema de precios de referencia lo vuelve a reducir posteriormente.

"El problema no es puntual ni coyuntural, es el propio diseño del sistema el que empuja los precios hacia niveles incompatibles con la producción", ha explicado Casaus.

"CAMBIOS NECESARIOS EN EL SISTEMA"

La asociación defiende la necesidad de evolucionar hacia un modelo más coherente, predecible y equilibrado, que incluya mecanismos de protección de la viabilidad económica, garantice una competencia efectiva y contribuya a asegurar la continuidad del suministro de medicamentos esenciales.

Por todo ello, desde AESEG subrayan que, más allá de las alegaciones presentadas al proyecto de orden, su objetivo es impulsar una revisión del sistema de precios de referencia. "Lo que no tiene sentido ni para las compañías ni para el propio sistema es que se tarde casi un año en revisar al alza un precio y que, de forma automática, el sistema vuelva a reducirlo", ha la directora técnica de AESEG, María Álvarez.

Desde la asociación denuncian la incertidumbre que genera el actual sistema de precios de referencia. Según explican, cada año se encuentran con moléculas cuyos precios de referencia desconocen cómo han sido calculados.

También reclaman una modificación del sistema de redondeo utilizado para calcular los precios de referencia. La asociación advierte de que el método actual provoca una erosión progresiva de los precios que no responde a cambios reales en el mercado, sino al propio mecanismo de cálculo.