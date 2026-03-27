AESEG reclama que la futura ley del medicamento asegure la viabilidad de los genéricos

Acto 'Conversa. 2026: El año de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios'. - AESEG

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha reclamado que la futura Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios incorpore medidas que aseguren la viabilidad de los medicamentos genéricos en España, como elemento necesario para el acceso a los tratamientos, la sostenibilidad del sistema sanitario y el mantenimiento de la capacidad productiva.

Así lo ha señalado en el encuentro 'Conversa', organizado por SER Henares y Radio Madrid, que se ha centrado en el desarrollo de la nueva regulación, que la AESEG ha recordado que acumula meses de retraso en su tramitación, lo que prolonga la incertidumbre sobre el marco regulatorio en el que operará el sector.

En este foro, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el proyecto estará listo en las próximas semanas, con el objetivo de que entre en vigor antes de que finalice la legislatura.

La secretaria general de AESEG, Elena Casaus, ha participado en una mesa redonda en la que ha puesto en valor el papel de los medicamentos genéricos en el sistema sanitario. Así, ha destacado que liberan recursos que pueden destinarse a innovación, facilitan el tratamiento de un mayor número de pacientes y contribuyen a la eficiencia del gasto público.

En este sentido, ha subrayado que, cuando se aplican políticas que favorecen su uso, el impacto sobre el sistema es significativo. Entre 2010 y 2014, según ha detallado, la factura de recetas en España se redujo un 27 por ciento, gracias a medidas que permitieron duplicar su cuota en unidades, del 20 al 40 por ciento.

Por ello, ha insistido en la necesidad de un marco regulatorio que facilite la entrada y permanencia de los medicamentos genéricos, establezca reglas estables y revise el actual sistema de precios que hoy genera muchas dificultades para muchos de estos tratamientos.

Casaus también ha resaltado la dimensión industrial del sector, que cuenta con una red de 27 plantas de fabricación en España que generan empleo y actividad económica, además de desempeñar un papel relevante en el suministro de medicamentos.

El encuentro ha contado con la participación del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, junto a otros representantes del ámbito sanitario e industrial. El director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, ha ofrecido una intervención sobre la Estrategia de la Industria Farmacéutica.