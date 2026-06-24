AESEG destaca su papel como interlocutor institucional para reforzar el valor de los genéricos en su Memoria Anual 2025

'Memoria Anual 2025' De La Asociación Española De Medicamentos Genéricos. - AESEG

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha publicado su primera memoria anual de actividades, en la que recoge el trabajo desarrollado en 2025 y pone en valor su papel como interlocutor institucional "de referencia" en España y Europa, con el objetivo de preservar y reforzar el valor social, económico y estratégico de los medicamentos genéricos.

"2025 ha sido un año de transformación, consolidación y visión compartida. Desde AESEG, hemos trabajado con firmeza para reforzar el papel de los medicamentos genéricos como pilar esencial del Sistema Nacional de Salud, y como motor de una industria comprometida con la sostenibilidad, la accesibilidad y la autonomía estratégica", recoge la presentación institucional de la presidenta de AESEG, Mar Fábregas.

La memoria reúne datos que permiten conocer mejor el peso de la industria de medicamentos genéricos en la sanidad, la economía y la producción industrial. Entre otros, resalta que cerca del 90 por ciento de los medicamentos críticos identificados en Europa son genéricos, que el sector genera 40.000 empleos directos e indirectos en España y que el uso de genéricos permite 1.000 millones de euros anuales de ahorro para el SNS, según estimaciones internas.

El documento detalla los principales asuntos que marcaron la agenda de la industria de medicamentos genéricos a lo largo del pasado año, que la AESEG considera que se desarrolló en un "contexto especialmente complejo y desafiante".

A nivel europeo, la asociación destaca los avances de las instituciones comunitarias en la identificación de los medicamentos críticos y en el refuerzo de las políticas de seguridad de suministro, mientras que en el plano nacional, señala la falta de actualización del marco normativo, la persistencia de un sistema de precios "altamente erosionado", el incremento sostenido de los costes de producción y las crecientes exigencias medioambientales.

En este marco, la AESEG reivindica que, en Europa, ha mantenido un "liderazgo activo" en la patronal Medicines for Europe. En este espacio, ha desarrollado en 2025 una actividad "especialmente intensa" en el Paquete Farmacéutico y la Critical Medicines Act, coordinando posiciones con asociaciones homólogas y autoridades.

A nivel nacional, AESEG afirma que su interlocución "no responde solo a intereses sectoriales", sino que busca "garantizar acceso, preservar la sostenibilidad del SNS y reforzar la autonomía estratégica europea". En cuanto a las actividades realizadas el año pasado, destaca su posicionamiento sobre la ley de medicamentos y productos sanitarios, en desarrollo, el sistema de precios dinámicos (SPD) y su participación en el Comité Mixto de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, entre otros.

PRESENCIA EN FOROS

Por otra parte, la Memoria de AESEG recoge la presencia de la asociación en foros nacionales e internacionales, como la Conferencia anual de Regulatory Affairs de Medicines for Europe, el IV Encuentro Bidafarma o el XLII Congreso Anual de la Sociedad Española de Farmacología.

AESEG también pone en valor su compromiso medioambiental, que ha reforzado durante 2025 a través de una participación activa en el debate sobre la Directiva europea de tratamiento cuaternario de aguas residuales urbanas, la promoción de la transparencia medioambiental y el intercamñbios de buenas prácticas entre asociados, y su papel como miembro de SIGRE.

En último lugar, el documento publicado señala que la lucha contra el fraude y la falsificación de medicamentos es "una prioridad" para AESEG y sus asociados. Con este objetivo, participa en el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), promueve la adopción de buenas prácticas antifraude en todos los procesos industriales y lógisticos, y dispone de un Código de Conducta.