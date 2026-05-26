La AESEG constituye su Junta Directiva para el periodo 2026-2028 bajo la presidencia de Mar Fábregas

Junta Directiva de AESEG 2026-2028. - AESEG

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha constituido su Junta Directiva para el periodo 2026-2028, que estará presidida por Mar Fábregas, tras su reelección el pasado febrero, y tendrá como objetivo el desarrollo de un plan estratégico centrado en impulsar un mayor uso de medicamentos genéricos en España.

Según ha detallado la AESEG, la estrategia sobre la que trabajarán durante los próximos dos años contempla medidas dirigidas a revisar el sistema de precios de referencia, reforzar la viabilidad del mercado de medicamentos genéricos, garantizar la continuidad del suministro y mantener la producción en España, uno de los principales países europeos en fabricación de medicamentos genéricos.

La nueva Junta Directiva estará presidida por Mar Fábregas (STADA), mientras que Francisco Aranda (CINFA), David Peix (TOWA INTERNATIONAL) y Manuel Barro (INSUD PHARMA) asumirán las vicepresidencias de los grupos 1, 2 y 3, respectivamente.

Jesús Govantes (NORMON) ejercerá como tesorero y Elena Casaus como secretaria de la Junta. Como vocales, formarán parte de la Junta Directiva Ignacio Alonso (ALTER), Gerardo Dueso (AUROVITAS), Raúl Díaz-Varela (KERN PHARMA), Joaquín Rodrigo (SANDOZ IBERIA), Marta González (TEVA) y Javier Anitua (VIATRIS).

La AESEG ha señalado que la cuota de medicamentos genéricos se sitúa en el 42 por ciento en España, por debajo de la media de los países europeos del entorno. Sin embargo, ha subrayado que ejercen un papel "esencial" para el acceso a los tratamientos, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salus (SNS) y la capacidad productiva farmacéutica y, así, ha querido poner en valor la triple aportación de estos fármacos, que impactan en los ámbitos clínico, económico y social.

La asociación ha resaltado que cerca de nueve de cada 10 medicamentos incluidos en la lista europea de medicamentos críticos son medicamentos genéricos, y España cuenta con 27 plantas de fabricación de genéricos distribuidas por todo el territorio nacional.