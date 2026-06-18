AESEG celebra el respaldo del Parlamento Europeo a revisar la Directiva de aguas residuales

Imagen de la secretaria general de AESEG, Elena Casaus. - MAURICIO SKRYCKY

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha valorado positivamente el respaldo del Parlamento Europeo a la necesidad de revisar la aplicación de la Directiva de aguas residuales urbanas y su sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP), ante el riesgo que supone para el suministro de medicamentos.

La valoración de AESEG se produce tras la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva de aguas residuales urbanas y sus posibles efectos sobre la disponibilidad y el suministro de medicamentos en la Unión Europea.

Según la asociación, la votación de dicha resolución "confirma la creciente preocupación política" por una normativa basada en una evidencia científica "insuficiente" y con "potenciales consecuencias graves" para la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos en Europa.

El modelo actual obliga a la industria farmacéutica a financiar al menos el 80 por ciento del coste del tratamiento cuaternario del agua, una carga que AESEG considera desproporcionada para los medicamentos genéricos, que "operan con precios regulados y márgenes muy limitados".

"Este debate no va de si la industria puede pagar. Va de si Europa puede permitirse perder medicamentos esenciales", ha señalado la secretaria general de AESEG, Elena Casaus.

AESEG insiste en la necesidad de activar un mecanismo inmediato de 'stop-the-clock' que permita evaluar correctamente el impacto sanitario, económico e industrial de esta normativa antes de su aplicación. "La sostenibilidad medioambiental no puede construirse a costa de la sostenibilidad del sistema sanitario. Sin medicamentos accesibles no hay política pública que funcione", añade Casaus.