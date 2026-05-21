La AESAN alerta de la presencia de sildenafilo sin etiquetar en el complemento alimenticio 'Potent Plus'

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), adscrita al Ministerio de Consumo, ha alertado este jueves de la presencia de sildenafilo sin incluir en el etiquetado del complemento alimenticio 'Potent Plus', advirtiendo de que puede producir reacciones adversas de diversa gravedad.

Según la notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, el producto implicado en la alerta es 'Potent Plus Suplemento alimentario', de la marca Potent Plus. Se comercializa en envases de cartón de 15 cápsulas, cada una de ellas de 350 miligramos.

La AESAN ha aseverado que la sustancia activa no declarada en el etiquetado en estos complementos alimenticios puede tener efectos farmacológicos y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIR), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Además, el organismo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.