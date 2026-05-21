La AESAN alerta de la presencia de sildenafilo en complemento alimenticio de la marca 'Pro V'

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este jueves de la presencia de sildenafilo sin etiquetar en el complemento alimenticio 'Pro V male sexual performance enhancer', de la marca Pro V, advirtiendo de que puede producir reacciones adversas de distinta gravedad.

Según la notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña, el producto implicado es 'Pro V male sexual performance enhancer', de la marca Pro V, que se comercializa en un envase con cuatro cápsulas en blísteres individuales.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha explicado que la sustancia activa no declarada en el etiquetado en estos complementos alimenticios puede tener efectos farmacológicos y puede suponer riesgos para la salud de las personas que los consumen.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIR), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

El organismo de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.