La AEMPS señala un fallo de montaje en algunas sillas de ruedas eléctricas M3 y M5 Corpus

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de un montaje incorrecto en determinadas sillas de ruedas eléctricas M3 Corpus y M5 Corpus, de lo cual tuvo conocimiento a través de la compañía sueca Permobil AB.

En concreto, este organismo regulatorio ha sostenido que el fallo en sí consiste en "un casquillo incorrecto instalado en el respaldo de la silla". "Este error podría reducir la integridad estructural de la silla en caso de impacto fuerte", ha manifestado, a la vez que ha aclarado que los números de serie afectados son el 486000736 y el 486000744 en el modelo M3 Corpus y el 428002063 y el 428002067 en el M5 Corpus.

Tal y como ha indicado la AEMPS, los referidos modelos de sillas de ruedas eléctricas son "de tracción central" y están diseñados "para un uso tanto en interiores como en exteriores". "La función más afectada es el mecanismo integrado de protección contra lesiones cervicales, destinado a mitigar las lesiones de cuello en caso de impacto frontal", ha explicado.

"Aunque la probabilidad de fallo por este defecto se considera baja, dado que se ha identificado un aumento del riesgo, la empresa llevará a cabo una corrección en todas las unidades afectadas", ha explicado la Agencia, que ha añadido que "hasta que se realice dicha corrección, el fabricante recomienda, como medida de precaución, evitar el transporte en automóvil para minimizar cualquier riesgo de lesión".

Particularmente en España, la AEMPS ha indicado que este producto fue distribuido "a distintas ortopedias", las cuales "a su vez proveen a personas usuarias". "La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a las ortopedias a las que han suministrado los productos afectados para informar del problema detectado y de las acciones a seguir", ha asegurado.

Por su parte, este órgano del Ministerio de Sanidad recomienda a los usuarios comprobar el número de serie y, si se dispone de alguno de los productos afectados, leer con atención la nota de aviso de la empresa y contactar con la ortopedia que le proporcionó la silla de ruedas y solicitar su reparación.

En cuanto a las ortopedias, el consejo es realizar la misma comprobación en los productos almacenados y distribuidos. Tras ello, y en caso afirmativo, será necesario ponerse en contacto con los usuarios para organizar la corrección necesaria y proporcióneles la nota de aviso.

