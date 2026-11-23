Imagen del producto afectado. - AEMPS

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la retirada de determinados lotes de las pastas Esenta Stomahesive por la posible presencia de material extraño en el producto, una incidencia comunicada por el fabricante, la compañía británica Convatec Ltd.

Según explica la AEMPS, dicha contaminación se podría haber producido en las instalaciones de una empresa de fabricación a terceros utilizada por Convatec, debido a que los controles existentes no eran plenamente eficaces para evitar la contaminación de los materiales.

Así, los posibles efectos adversos asociados al uso del producto afectado incluyen respuesta inflamatoria local, infección leve, irritación cutánea, erupción, irritación de las mucosas o reacción alérgica.

Esta crema está indicada para proteger la piel alrededor del estoma y para rellenar los espacios existentes entre la piel y el estoma. También se utiliza como relleno para pliegues cutáneos y superficies irregulares en la piel en pacientes con colostomía, ileostomía o urostomía.

Respecto a la situación en España, el producto afectado ha sido distribuido en España por Convatec y por Bidafarma. Por el momento, el fabricante está enviando una nota de aviso dirigida a distribuidores, centros y profesionales sanitarios y pacientes o personas usuarias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

En concreto, la retirada afecta a dos lotes del producto Esenta S/Hesive Paste 1 tubo x 60 g, identificados con los números 6C03991 y 6A04010.

NO UTILIZAR EL PRODUCTO

En este contexto, la AEMPS ha recomendado a los usuarios que dejen de utilizar el producto afectado y se pongan en contacto con su profesional sanitario, farmacia, punto de venta o representante de Convatec para recibir instrucciones adicionales. Además, aconseja conservar el producto y la información del número de lote hasta recibir nuevas indicaciones. En caso de haber utilizado un producto afectado y presentar irritación, inflamación, signos de infección, reacción alérgica u otro efecto adverso, deben consultar con su profesional sanitario.

Por otra parte, la AEMPS insta a las farmacias y profesionales sanitarios a que pongan en cuarentena y eliminen las unidades afectadas de las que dispongan, ya estén en uso o sin usar. Además, deben informar de esta acción a los miembros pertinentes del personal y a cualquier destinatario al que haya suministrado el producto afectado.

Por último, la AEMPS también insta a los distribuidores a identificar, poner en cuarentena y retirar todos los productos afectados. Asimismo, les pide que, en caso de haber distribuido alguno de los lotes incluidos en la alerta, informen inmediatamente a los clientes que los hayan recibido y les comuniquen esta acción correctiva.