La AEMPS retira del mercado varios lotes de 'Palmeux' tras detectar deficiencias en la inspección de fabricación

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha comunicado la retirada del mercado varios lotes de 'Palmeux' suspensión inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada EFG tras detectar deficiencias en la inspección de normas de correcta fabricación.

En concreto, se trata de varios lotes de los fármacos: 'Palmeux' 100 MG suspensión inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada más 2 agujas; 'Palmeux' 150 MG suspensión inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada más 2 agujas; 'Palmeux' 50 MG suspensión inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada más 2 agujas, y 'Palmeux' 75 MG suspensión inyectable de liberación prolongada en jeringa precargada EFG, 1 jeringa precargada más 2 agujas.

Por el momento, la AEMPS ha llevado a cabo la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y su devolución al laboratorio por los cauces habituales.

Amdipharm Limited es la compañía titular de autorización de comercialización y su fabricante es Pharmathen International. Mientras que Advanz Pharma Spain es su representante local.

'Palmeux' es un medicamento que contiene el principio activo paliperidona que pertenece a la clase de medicamentos antipsicóticos y se utiliza como tratamiento de mantenimiento para los síntomas de esquizofrenia en pacientes adultos estabilizados con paliperidona o risperidona.