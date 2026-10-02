La AEMPS retira cuatro productos por contener sildenafilo no declarado en el etiquetado

Imagen de los productos retirados. - AEMPS

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado de los productos 'Etumax Royal Honey', 'Miel Soudan VIP', 'Epimedyumlu Macum' y 'Organic Honey' por contener sildenafilo no declarado en el etiquetado, que les confiere la condición de medicamentos.

La organización ha tenido conocimiento, a través de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, de la comercialización de estos productos. Según los análisis llevados a cabo por el Laboratorio Oficial de Control (LOCM) de la Agencia, estos productos contienen la sustancia activa sildenafilo en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, lo que les confiere la condición legal de medicamentos. Sin embargo, esta sustancia no aparece en el etiquetado, que presenta los productos como naturales y oculta al consumidor su verdadera composición.

Además de sildenafilo, el producto 'Etumax Royal Honey' contiene el principio activo tadalafilo y el producto 'Organic Honey' contiene el principio activo paracetamol. El sildenafilo y el tadalafilo están indicados para restaurar la función eréctil deteriorada mediante el aumento de flujo sanguíneo del pene por inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

La Agencia ha detallado que los inhibidores de la PDE-5 están contraindicados en pacientes con infarto agudo de miocardio, angina inestable, angina de esfuerzo, insuficiencia cardiaca, arritmias incontroladas, hipotensión, hipertensión arterial no controlada, historia de accidente isquémico cerebral (ictus isquémico), en pacientes con insuficiencia hepática grave y en personas con antecedentes de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica o con trastornos hereditarios degenerativos de la retina tales como retinitis pigmentosa.

La AEMPS advierte de que el consumo de estos productos podría provocar daños graves para la salud al contener principios activos inhibidores de PDE-5 que, además tienen numerosas interacciones con otros medicamentos.

Asimismo, podría provocar reacciones adversas de diversa gravedad, especialmente de tipo cardiovascular, como infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardia, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca. Dichas interacciones se han observado con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, para los cuales estaría contraindicado.