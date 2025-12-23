La AEMPS publica un manual para que cualquier persona pueda contribuir a mejorar la seguridad de los fármacos

Archivo - Medicamentos, prospecto, pastillas - MIODRAG IGNJATOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha publicado el Manual de Uso de NotificaRAM, una herramienta clave del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H) cuyo objetivo es fomentar la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos para garantizar una vigilancia continua de su seguridad.

Además de contener aspectos generales de NotificaRAM, el manual explica cómo debe utilizarse este formulario con imágenes de cada paso que ayudan a mejorar la experiencia del usuario y que tienen como objetivo que la notificación sea lo más completa y detallada posible.

En el caso de los profesionales sanitarios se detalla cómo pueden registrarse en el sistema facilitando así el envío de nuevas notificaciones donde aparecerán cumplimentados automáticamente los datos del notificador cada vez que acceda con su correo electrónico y contraseña.

La AEMPS puso a disposición de los profesionales sanitarios y la ciudadanía este formulario electrónico en 2013, como una vía alternativa más accesible y eficiente que la tarjeta amarilla en formato papel, utilizada desde finales de los años 80. Su implementación supuso un paso decisivo para facilitar y promover la notificación.

Desde su puesta en marcha en 2013, casi el 35% de los casos notificados directamente al SEFV-H se han realizado a través de este formulario electrónico. Estos casos permiten al SEFV-H iniciar el estudio de nuevas señales de farmacovigilancia, contribuyendo en la identificación de nuevas reacciones adversas.

Actualmente, NotificaRAM está disponible en las lenguas cooficiales y dispone de textos de ayuda. Esta herramienta está en constante mejora, adaptándose a las nuevas necesidades que puedan surgir, como, por ejemplo, la adaptación para la notificación de acontecimientos adversos ocurridos tras la vacunación frente a la COVID-19.

La contribución y el esfuerzo de los profesionales de la salud y la ciudadanía notificando las sospechas de reacciones adversas es crucial. Su colaboración es imprescindible para mejorar el conocimiento sobre los medicamentos.