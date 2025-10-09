La AEMPS ordena la retirada de algunos lotes de varios antisépticos de Laboratorios Montplet. - AEMPS

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de la comercialización, uso y retirada de algunos lotes de varios productos biocidas antisépticos para piel sana fabricados por la empresa Laboratorios Montplet S.L.U., distribuidos principalmente en supermercados y canal farmacéutico, por posible contaminación de los productos con la bacteria 'Burkholderia cepacia', que puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Ante esta situación recomienda a las personas que dispongan de alguna unidad de los lotes indicados que no lo utilice lo devuelva al punto de compra, o diríjase a la empresa para su devolución, mientras que a las farmacias les indican que revisen los productos almacenados en su establecimiento y si dispone de unidades de los lotes afectados las retieran de la venta y y la devuelvan a la empresa.

La AEMPS recibió en el mes de agosto una notificación por la posible presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia' en un producto antiséptico para piel sana destinado exclusivamente al ámbito hospitalario. Entonces tomó las medidas oportunas para el cese de la comercialización, utilización y la retirada de los productos afectados destinados al ámbito hospitalario e informó sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Como resultado de la investigación inicial, ahora la AEMPS ha ampliado las medidas a otros productos tras la detección de una posible contaminación por 'Burkholderia cepacia' en varios antisépticos para piel sana distribuidos en su mayoría a supermercados o canal farmacéutico.

Los productos y lotes afectados son los siguientes:

- Número de registro 837-DES:

MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lotes: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, , 53855, 54029, 54056

- Número de registro 1186-DES:

EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote 52381

BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Lote: 53627, 53595

-Número de registro 841-DES:

ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 52383

CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53103, 53119, 53665

IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53152, 53175

NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53112, 53679, 53711

ACOFAR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA. Lote: 53133, 53150

La AEMPS ha informado sobre estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.