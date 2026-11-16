La AEMPS insta a impulsar programas formativos sobre biocidas tras detectar usos erróneos en centros sanitarios

Archivo - Imagen de recurso gel hidroalcohólico. - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha instado a impulsar programas periódicos de formación sobre productos biocidas, dirigidos a profesionales sanitarios y personal de limpieza, tras detectar situaciones de uso erróneo en centros sanitarios.

La AEMPS ha llevado a cabo una campaña de control del mercado en la que ha constatado que, en su mayoría, los centros sanitarios hacen un uso adecuado de los productos biocidas, elaboran protocolos teniendo en cuenta el uso autorizado del producto y no únicamente la sustancia activa, disponen de un sistema documentado de evaluación de cumplimiento y verifican periódicamente las autorizaciones de los productos.

Sin embargo, ha identificado incidencias relacionadas con la confusión entre biocidas, medicamentos y productos sanitarios; el uso de productos fuera de su ámbito de aplicación; la existencia de protocolos no siempre alineados con las condiciones de autorización; y deficiencias en los sistemas de control, seguimiento y registro de incidencias.

El incumplimiento más frecuente es el uso de biocidas PT1, que agrupa los antisépticos de piel sana, para finalidades propias de medicamentos de uso humano, como la preparación prequirúrgica del paciente o la desinfección previa a la inyección.

Para paliar estas deficiencias, la AEMPS ha publicado el documento 'Recomendaciones sobre buena utilización de productos biocidas en centros sanitarios', en el que recoge buenas prácticas destinadas a responsables de la puesta en el mercado, dirección y gerencia de los centros sanitarios, servicios de contratación y compra de los centros sanitarios, servicios responsables de la gestión de la antisepsia y desinfección y sanitarios y personal de limpieza.

SELECCIONAR PRODUCTOS POR SU USO PREVISTO

Entre las recomendaciones figura la importancia de seleccionar los productos en función de su uso previsto y no atendiendo a la composición del producto, así como la implantación de procedimientos adecuados de compra, protocolos basados en los usos autorizados y mecanismos de supervisión periódica. Asimismo, destaca la revisión periódica de las autorizaciones, etiquetados y condiciones de uso de los productos.

Para sanitarios y personal de limpieza, sugiere consultar siempre las instrucciones de uso indicadas en la etiqueta, utilizar exclusivamente los productos para las indicaciones autorizadas, comunicar cualquier discrepancia detectada entre el protocolo y el etiquetado, y evitar prácticas de riesgo, como la realización de trasvases que no estén contemplados en procedimientos que aseguren su realización en condiciones adecuadas.

En cuanto a los responsables de la puesta en el mercado, la AEMPS recuerda que deben garantizar la claridad en el etiquetado, ficha técnica y material comercial, evitando mensajes ambiguos. Además, recomienda que ofrezcan a los clientes documentación actualizada sobre autorizaciones y modificaciones reugulatorias, así como información sobre indicaciones, condiciones de uso, tiempos de contacto y ámbito de aplicación.