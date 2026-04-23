La AEMPS informa sobre un posible error en varias versiones de las aplicaciones 'Dexcom G7 iOS' y 'Dexcom G7 Watch iOS'

Archivo - Imagen de recurso de un teléfono móvil. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de un error en varias versiones de 'software' de las aplicaciones para la monitorización continua de glucosa (MCG) 'Dexcom G7 iOS' y 'Dexcom G7 Watch iOS'.

En concreto, se trata de las versiones de 'software' comprendidas entre la 2.9.0 y la 2.11.2. Así, la AEMPS advierte de que el error podría provocar que, al pasar a primer plano en un dispositivo inteligente tras haber permanecido en segundo plano durante un tiempo, la pantalla parpadee mostrando de forma secuencial valores estimados de glucosa (EGV) y flechas de tendencia no actualizados antes de mostrar los valores actuales, lo que podría retrasar las alertas de glucosa.

En caso de que la persona usuaria no sea consciente de que el valor de glucosa o la flecha de tendencia mostrados por la aplicación no están actualizados, o de que no reciba una alerta a tiempo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios subraya que existe el riesgo de no detectar una hiperglucemia o una hipoglucemia, así como de adoptar decisiones terapéuticas basadas en información incorrecta.

En este contexto, explica que la aplicación 'Dexcom G7' para iOS forma parte del sistema de 'MCG Dexcom G7'. Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, incluidas embarazadas, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.

Asimismo, indica que es compatible con la aplicación 'Dexcom G7 Watch iOS', que permite visualizar en un reloj inteligente la lectura actual de glucosa, las flechas y gráficos de tendencias, y las alertas. Para su funcionamiento, requiere la instalación previa de 'Dexcom G7' para iOS, ya que no puede utilizarse de forma independiente.

La interpretación de los resultados del sistema de 'MCG Dexcom G7' debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas secuenciales que el sensor realiza a lo largo del tiempo, explica el organismo.

Las aplicaciones 'Dexcom G7' para iOS y 'Dexcom G7 Watch iOS' están disponibles para su descarga en 'Apple App Store'. Por el momento, la empresa está enviando una nota de aviso dirigida a pacientes a través de una notificación en las aplicaciones 'Dexcom G7 iOS' y 'Dexcom G7 Watch iOS' para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

La AEMPS recomienda a las personas usuarias que comprueben si han recibido la nota de aviso de la empresa a través de una notificación en su aplicación 'Dexcom G7 iOS' o 'Dexcom G7 Watch iOS' y, en caso de no haberla recibido, que contacten con Dexcom para solicitarla.

Asimismo, aconseja verificar si la versión de 'software' de la aplicación se encuentra entre las afectadas (de la 2.9.0 a la 2.11.2). Además, subraya que la actualización a la versión más reciente (2.12) es obligatoria, ya que a partir del 30 de abril de 2026 no se podrán utilizar versiones anteriores.

Por último, insta a quienes aún tengan instalada alguna versión comprendida entre la 2.9.0 y la 2.11.2 a actualizar la aplicación para poder seguir utilizándola.

Por otra parte, el organismo ha indicado al personal sanitario que informe a los pacientes que estén utilizando el sistema de monitorización continua de glucosa 'Dexcom G7' sobre el fallo detectado en la aplicación y que les facilite la nota de aviso de la empresa.

Asimismo, les pide que indiquen a los usuarios que deben actualizar las versiones comprendidas entre la 2.9.0 y la 2.11.2 a la versión 2.12 para poder seguir utilizando la aplicación, ya que, a partir del 30 de abril de 2026 no será posible usar versiones anteriores.