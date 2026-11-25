Archivo - Imagen de recurso de unas pastillas. - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado sobre la actualización de las recomendaciones europeas para la gestión de impurezas de nitrosaminas en medicamentos de uso humano, que introduce cambios en los criterios científicos y regulatorios aplicables a la evaluación y el control de estas impurezas.

En concreto, se trata de una actualización del documento europeo de preguntas y respuestas sobre la presencia de impurezas de nitrosaminas en medicamentos de uso humano. Esta nueva versión ha sido acordada por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Grupo de Coordinación para los Procedimientos de Reconocimiento Mutuo y Descentralizado de Medicamentos de Uso Humano (CMDh).

Entre las principales novedades destaca el incremento de los límites de ingesta aceptable para determinadas impurezas de nitrosaminas, derivado de la aplicación plena del enfoque del LTL (Less Than Lifetime, exposición inferior a la duración de toda la vida), establecido en la guía ICH M7 a medicamentos cuyo período de tratamiento previsto sea inferior a 10 años. Este enfoque permite ajustar los límites de exposición diaria en función de la duración del tratamiento, de manera que se puedan establecer límites superiores para tratamientos de menor duración sin incrementar el riesgo teórico de cáncer a lo largo de la vida.

La actualización también amplía, bajo determinadas condiciones, de 3 a 7 años el plazo para implementar las acciones correctivas y preventivas en medicamentos cuya duración prevista de tratamiento sea superior a 10 años.

Asimismo, incorpora un nuevo factor de riesgo relacionado con la posible formación de nitrosaminas en medicamentos de administración parenteral acondicionados en bolsas poliméricas. Además, extiende a otros compuestos del grupo de los N-nitroso el enfoque utilizado para establecer los límites de ingesta aceptable de nitrosaminas y actualiza los límites aplicables a las nitrosaminas procedentes de excipientes.

Según explica la AEMPS, esta actualización tiene implicaciones para los titulares de autorización de comercialización a la hora de determinar el escenario aplicable durante el paso 2. En el caso de los medicamentos cuya duración prevista de tratamiento sea inferior a 10 años, deberá considerarse el límite de ingesta aceptable ajustado mediante el enfoque LTL.

Además, los titulares de autorización de comercialización deberán revisar el impacto que la aplicación permanente del enfoque LTL pueda tener en las notificaciones previamente presentadas. Cuando la aplicación de los nuevos criterios suponga un cambio desde el escenario A al escenario B o al escenario C, deberá remitirse una versión actualizada de la plantilla de respuesta del paso 2, acompañada de la justificación correspondiente. Sin embargo, no será necesario presentar una respuesta actualizada cuando la aplicación de los nuevos criterios implique únicamente un cambio del escenario B al escenario C.

Por último, la AEMPS recuerda a los titulares de autorización de comercialización la importancia de mantener actualizadas las evaluaciones del riesgo de nitrosaminas conforme a las recomendaciones europeas vigentes y de aplicar las medidas de control necesarias para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos comercializados en la Unión Europea.