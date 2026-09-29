La AEMPS informa de un error de embalaje en un lote de apósitos 'Aquacel Foam Pro' - AEMPS

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de un error de embalaje en el lote '5J04171' de apósitos 'Aquacel Foam Pro', del que ha tenido conocimiento, a través de la empresa Convatec Infusion Care, de Dinamarca.

Según ha indicado el organismo regulatorio, "algunos envases etiquetados como 'Aquacel Foam Pro' podían contener por error apósitos 'Aquacel Foam Adhesive', un producto con una configuración diferente de la capa de silicona en contacto con la herida". En concreto, el primer producto la incorpora perforada y cubre toda la superficie de contacto, mientras que el segundo dispone de un borde adhesivo de silicona con una ventana central de contacto.

"El uso de un apósito 'Aquacel Foam Adhesive' en lugar de 'Aquacel Foam Pro' puede dar lugar a una menor cobertura de la herida y modificar las características de adhesión y retirada previstas", ha explicado, tras lo que ha expuesto que "si esta discrepancia no se detecta antes de su aplicación, podría producirse un retraso en la cicatrización de la herida, así como molestias o daños tisulares leves".

RECOMENDACIONES

Al respecto, Convatec Infusion Care ha emitido una nota de aviso para distribuidores, profesionales sanitarios y usuarios finales. Por su parte, la AEMPS también se ha dirigido a los colectivos, destacando para los últimos que si se dispone de unidades del lote afectado, no se utilicen y se establezca contacto con la farmacia o el centro sanitario donde se hayan adquirido para su sustitución.

"Si está utilizando actualmente un producto 'Aquacel Foam Pro' afectado y tiene cualquier duda o preocupación relacionada con su apósito, póngase en contacto con su profesional sanitario", ha continuado, para añadir respecto a los últimos que si se dispone del producto afectado, se deje de utilizar y se inicie contacto con el proveedor o representante de Convatec Infusion Care para obtener un producto sustitutivo lo antes posible. "Realice el seguimiento de los pacientes conforme a la práctica clínica habitual y sustituya el producto afectado cuando corresponda", ha añadido.

Por último, y de cara a los distribuidores, ha pedido que se revise el inventario para identificar todos los productos afectados, se pongan en cuarentena y se suspenda la distribución. "Si ha distribuido, transferido o suministrado algún producto afectado, informe del problema y de las acciones a seguir a todos los destinatarios y clientes afectados", ha finalizado.