La AEMPS detecta más problemas de suministro, pero baja su impacto asistencial

Archivo - Pastillas, medicamentos, Aluminio, blíster - LAURES`/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) registró problemas de suministro en el 4,28% de las 33.308 presentaciones comercializadas en España durante el primer semestre de 2026, aunque las incidencias de mayor impacto asistencial descendieron al 0,17%, la cifra más baja de los últimos cinco años.

Asimismo, registró problemas de suministro en 1.426 presentaciones de medicamentos durante el primer semestre, según su informe semestral de problemas de suministro de la AEMPS, donde señala que el 95,72% de las presentaciones mantuvo un abastecimiento estable. El documento recoge que el incremento de las notificaciones podría estar relacionado con una comunicación más temprana por parte de los titulares de autorización de comercialización, favorecida por las actuaciones de sensibilización y seguimiento de la Agencia.

Durante el periodo analizado se detectaron 58 nuevas presentaciones afectadas por problemas de suministro de impacto mayor, es decir, aquellos en los que la disponibilidad de alternativas terapéuticas y las consecuencias para el paciente determinan una mayor criticidad. La proporción de estas incidencias descendió del 0,24% registrado en el segundo semestre de 2025 al 0,17% del primer semestre de 2026.

De las 58 presentaciones afectadas por problemas de impacto mayor, 32 se habían resuelto cuando se elaboró el informe. Diez tuvieron una duración inferior a un mes, 16 se prolongaron entre uno y tres meses y seis superaron los tres meses.

LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN, PRINCIPAL CAUSA

Entre las causas notificadas por los laboratorios, los problemas de capacidad de las plantas de fabricación representaron el 39,55%, seguidos del aumento de la demanda (22,79%) y de las incidencias de fabricación no relacionadas con problemas de calidad (16,97%). La Agencia precisa que cada problema de suministro puede tener varias causas asociadas.

Los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia con receta médica concentraron el 69,57% de las incidencias, mientras que los de uso hospitalario representaron el 18,44%. Por grupos terapéuticos, el sistema nervioso registró el mayor número de problemas, con 386, seguido del sistema cardiovascular, con 265; los agentes antineoplásicos e inmunomoduladores, con 169, y los antiinfecciosos de uso sistémico, con 110.

394 COMERCIALIZACIONES EXCEPCIONALES

Para mitigar los problemas de suministro, la AEMPS realizó durante el semestre 394 comercializaciones excepcionales y ordenó 353 paradas de exportación a Estados miembros de la Unión Europea y otras 63 a terceros países, con el objetivo de preservar las existencias disponibles en España. También recurrió a la importación de medicamentos extranjeros en 25 ocasiones.

En comparación con el segundo semestre de 2025, el número de comercializaciones excepcionales aumentó de 243 a 394, lo que pone de manifiesto la relevancia de esta medida para mitigar el impacto de los problemas de suministro detectados durante el periodo analizado.

Entre los problemas destacados figura el de Tronoxal, que contiene ifosfamida y cuya fabricación se vio afectada por incidencias en una planta alemana. La compañía reanudó el suministro el 16 de abril, aunque la Agencia mantiene el seguimiento de las existencias. También se registraron dificultades con la ciclofosfamida inyectable, cuyo abastecimiento se mantuvo mediante la distribución controlada de alternativas, la comercialización excepcional de unidades y la importación de medicamentos.

El informe recoge asimismo la situación de Trigon Depot, cuyo suministro se reanudó el 9 de julio, aunque continúa con distribución controlada y apoyo de importaciones; y de Celestone, cuyas unidades se liberan de forma continuada desde el 11 de julio, con una normalización completa prevista para finales de noviembre.

En cuanto a Lenzetto, utilizado como terapia hormonal sustitutiva y también fuera de indicación como tratamiento hormonal feminizante, el problema de suministro se debió a la falta de disponibilidad del dispositivo aplicador. El laboratorio comunicó a principios de noviembre el reinicio del abastecimiento, que se está restableciendo progresivamente mediante una distribución controlada que cubre el 75% de la demanda previa al inicio de la incidencia.