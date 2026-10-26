AEMPS alerta de riesgo de que las mascotas entren en contacto con fármacos tópicos de uso humano que contengan minoxidil - AEMPS

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado del riesgo de que los animales de compañía entren en contacto con fármacos tópicos de uso humano que contengan minoxidil, que están indicados para el tratamiento de la alopecia androgénica en adultos y que pueden producir cuadros graves de toxicidad cardiovascular y desenlaces mortales en las mascotas, especialmente en los gatos.

Según ha indicado, la exposición puede darse no solo mediante ingestión directa, sino también de forma indirecta a través del contacto con personas que utilizan formulaciones tópicas a través de la piel contaminada, o por contacto con objetos que hayan estado expuestos al medicamento, como las almohadas o el resto de ropa de cama.

"Dado el limitado conocimiento de este riesgo entre los tutores de mascotas y los profesionales sanitarios, una mayor sensibilización facilitará el reconocimiento precoz de los casos y mejoraría su notificación a través de 'NotificaVET'", ha sostenido la AEMPS, que ha añadido que el minoxidil es un vasodilatador que, aplicado de forma tópica, estimula el crecimiento del cabello.

En este sentido, ha insistido en que "la exposición en mascotas de forma directa o indirecta puede provocar efectos cardiovasculares, como hipotensión, taquicardia refleja, edema pulmonar, derrame pleural e insuficiencia cardiaca congestiva, dificultad, letargo, hipotensión, ataxia y temblores". "Debido a que algunas manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, muchos casos pueden no ser reconocidos o no relacionarse fácilmente con la exposición a minoxidil de uso humano en el entorno doméstico", ha apuntado.

Al respecto, ha explicado que la evidencia disponible sobre los efectos procede de diversas publicaciones científicas, entre ellas análisis retrospectivos de centros de toxicología, casos clínicos y una revisión reciente de la literatura científica sobre la toxicidad del minoxidil en animales de compañía. Las publicaciones muestran de forma consistente este riesgo, especialmente en gatos, que parecen ser particularmente susceptibles a la toxicidad por minoxidil y varios informes describen efectos cardiovasculares graves y desenlaces mortales.

En este contexto, una revisión de la base de datos europea, que ha incluido datos a nivel mundial, ha identificado al menos ocho casos relacionados con la exposición a minoxidil, siendo cuatro en España, tres en Bélgica y uno en Estados Unidos. Los casos han afectado a tres gatos y cinco perros.

RECOMENDACIONES

Con todo, y de cara a los médicos, la AEMPS ha pedido que informen a los pacientes que utilizan medicamentos con minoxidil del riesgo que supone la exposición accidental para los animales de compañía, así como que recomienden evitar que las mascotas tengan contacto con la piel tratada, las manos, la ropa, la ropa de cama u otras superficies potencialmente contaminadas. Ante una sospecha de exposición, se aconseja contactar inmediatamente con un veterinario, incluso en ausencia de signos clínicos.

Precisamente en relación con los profesionales que tratan animales, ha pedido que consideren la exposición a minoxidil en el diagnóstico diferencial de animales, especialmente en gatos, que presenten signos cardiovasculares o respiratorios compatibles con toxicidad. Además, ha reclamado que investiguen posibles fuentes de exposición, incluyendo el contacto con formulaciones tópicas aplicadas a los tutores, la ingestión accidental de comprimidos o el acceso a superficies contaminadas.

Junto a ello, ha solicitado que tengan en cuenta que no existe antídoto específico para el minoxidil, basándose el tratamiento en la descontaminación precoz cuando sea posible, el soporte cardiovascular y respiratorio, y el manejo de las complicaciones derivadas de la hipotensión grave, el edema pulmonar y el derrame pleural. También es necesario que informen a los tutores de las medidas necesarias para prevenir nuevas exposiciones y que notifiquen en 'NotificaVET' cualquier sospecha de acontecimiento adverso asociado.

Por último, y en relación con los tutores, ha pedido que no permitan que la mascota toque, lama o se apoye sobre la piel donde se ha aplicado el medicamento, la ropa que ha entrado en contacto con él o cualquier otra superficie contaminada; y se aseguren de lavarse bien las manos después de aplicar el fármaco.

"Use ropa que cubra la zona tratada para minimizar la transferencia accidental del medicamento" y, "si la mascota presenta signos como debilidad, cansancio o somnolencia inusuales, dificultad para respirar, falta de coordinación al caminar, temblores o cualquier otro síntoma tras una posible exposición al minoxidil, contacte de inmediato con un veterinario y notifique el caso en 'NotificaVET'", ha demandado.