La AEMPS alerta del riesgo de apertura involuntaria del soporte lateral de las camillas de ducha Carevo

Imagen de la camilla afectada. - AEMPS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de la posibilidad de que el soporte lateral de las camillas de ducha Carevo se abra de forma involuntaria durante su uso, según la información que ha facilitado el fabricante, ArjoHuntleigh AB (Suecia).

Las camillas de ducha Carevo están diseñadas para realizar cuidados de higiene asistida, especialmente para vestir, desvestir y duchar a pacientes en entornos de cuidado, como vida diaria asistida de mayores, hogares comunitarios, cuidados especiales, residencias, hospitales y domicilios.

Según la AEMPS, el problema descrito puede estar provocado por movimientos específicos del usuario, como un bloqueo incompleto de las asas o un contacto involuntario con el asa, por ejemplo, con el muslo o la rodilla. Para garantizar un funcionamiento correcto y reducir la probabilidad de que el soporte lateral se abra involuntariamente, la empresa fabricante ha actualizado las instrucciones de uso con el fin de reforzar el bloqueo adecuado de ambas asas y la postura de trabajo ergonómica recomendada.

Así, la persona operadora debe asegurarse de que los paneles laterales encajan en su sitio. Cuando esto ocurre, se oye un 'clic' característico. También se debe asegurar de que ambos pestillos de cada soporte lateral estén en la posición de bloqueo. Asimismo, la persona operadora debe evitar golpear o empujar el asa del soporte lateral con el muslo o la rodilla al manipular al paciente.

Además, en un determinado rango de números de serie de las camillas de ducha Carevo, un defecto en los muelles de torsión de la camilla puede contribuir a la apertura involuntaria de los soportes laterales al impedir el bloqueo correcto de las asas. Este problema únicamente afecta a las camillas fabricadas entre el 21 de febrero de 2024 y el 29 de octubre de 2025.

La apertura involuntaria del panel por cualquiera de los factores descritos anteriormente puede conllevar la caída del residente o paciente y lesiones graves, como traumatismos craneales, fracturas u otros traumatismos derivados de la caída.

El producto afectado ha sido distribuido en España por Arjo Iberia S.L. La empresa está enviando una nota de aviso dirigida a los usuarios para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir.

La AEMPS recomienda a los pacientes que dispongan de una camilla de ducha Carevo afectada por esta incidencia que lean detenidamente la nota de aviso correspondiente y las instrucciones de uso actualizadas, utilicen el producto conforme a estas indicaciones y realicen las comprobaciones recomendadas.

Asimismo, si la camilla presenta el problema relacionado con el muelle de torsión, deberán contactar con Arjo para programar una visita y solucionar la incidencia. La Agencia también aconseja mantener la nota de aviso y las instrucciones de uso en un lugar visible para todos los usuarios de estos productos en el centro.

Por su parte, la AEMPS insta a los distribuidores a remitir las notas de aviso correspondientes y las instrucciones de uso actualizadas a todos los clientes afectados, con el fin de informarles de las recomendaciones del fabricante y garantizar que las camillas afectadas por el problema del muelle de torsión estén disponibles para su sustitución.