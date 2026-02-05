La AEMPS alerta de la detección de un lote falsificado de test de autodiagnóstico para Covid y gripe

Archivo - Test Covid-19 positivo. - VIOLETASTOIMENOVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este jueves de la detección en el mercado europeo de un nuevo lote falsificado de la prueba de autodiagnóstico 'Covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test', que se suma a otro sobre el que la agencia advirtió el pasado diciembre.

Según ha detallado en un comunicado, el fabricante del producto original Safecare Biotech (Hangzhou) ha confirmado que se está vendiendo el lote falsificado con número FCO2023020312 y referencia FCO-6032, mientras que el número de lote original es FCO20230203.

El pasado 19 de diciembre de 2025, el organismo adscrito al Ministerio de Sanidad publicó una alerta y una nota informativa donde apuntaba la detección de unidades falsificadas de este mismo test, con referencia FCO-6032 y número de lote FCO24090516.

La AEMPS ha identificado y se ha puesto en contacto con los distribuidores en España de este nuevo lote para que tomen las medidas adecuadas. No obstante, no descarta que puedan existir otros distribuidores en el país.

Además, ha recordado que existen en el mercado unidades conformes del producto para autodiagnóstico 'Covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test' del mismo fabricante y con referencia FCO-6032, por lo que esta alerta afecta únicamente a los lotes indicados.

La agencia ha recomendado a la población que compruebe si dispone de unidades de productos afectados y, en caso afirmativo, ha pedido que no las utilice. Asimismo, ha emplazado a adquirir este tipo de pruebas únicamente en farmacias, con el objetivo de asegurar su adecuado origen, almacenamiento y condiciones de conservación, además de poder disponer del asesoramiento de un farmacéutico.

También ha dirigido recomendaciones a distribuidores y oficinas de farmacia, a los que ha pedido que examinen sus registros de trazabilidad y comprueben si disponen de unidades del producto afectado. Si es así, ha señalado que no las distribuyan, las retiren de la venta e informen a la AEMPS a través de la dirección 'psdivcontrol@aemps.es', indicando los datos de la empresa que le suministró el producto.

Asimismo, si tienen conocimiento de un incidente relacionado con el uso de estos productos, ha instado a que lo notifiquen al sistema de vigilancia de la AEMPS.