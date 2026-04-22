La AEMPS alerta sobre la comercialización de productos falsos bajo las marcas GEBRO-Mesoceuticals y VANE-Mesoceuticals

Imagen de uno de los productos afectados. - AEMPS

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de la autoridad competente de Turquía, de la comercialización en el mercado europeo de productos falsos bajo las marcas GEBRO-Mesoceuticals y VANE-Mesoceuticals.

En concreto, los productos afectados son 'Hair Cocktail', 'DMAE' y 'X-DNA Gel', comercializados bajo la marca GEBRO-Mesoceuticals, y 'Collagen Peptides', 'Hyaluronic Acid', 'Skin Peptide' y 'Spot Cocktail', comercializados bajo la marca VANE-Mesoceuticals.

Según informa la AEMPS, de acuerdo con la información incluida en su etiquetado, se trata de productos estériles con indicación estética para el tratamiento regenerador de áreas con signos de envejecimiento y estrías cutáneas, sin que quede claro si están destinados a uso tópico o a su administración mediante inyección.

"En todos estos casos, el etiquetado incluye el marcado CE, pero este no va acompañado del número de organismo notificado preceptivo para los productos sanitarios implantables, lo que indica que se están comercializando indebidamente como tales", explica la Agencia.

En lo que respecta a la información del fabricante, los productos bajo la marca VANE-Mesoceuticals no identifican ningún fabricante, incluyendo en su lugar la leyenda 'Ver mapa de farmacias' y la dirección Torrent de l'Olla 218, 2º 4ª, 08012 Barcelona. En dicha dirección no figura ninguna empresa dedicada a la venta de productos sanitarios o estéticos.

Por su parte, en los productos bajo la marca GEBRO-Mesoceuticals figura como empresa fabricante Gebro Phm GmbH junto con la dirección Bahnfoh Phm GmbH 13 a 6391, Barcelona. Aunque esta empresa cuenta con una filial en Barcelona, esta dirección corresponde a una dirección en Austria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha comprobado que todos los productos mencionados son falsos. Además, no figuran en el registro de Comunicación de Comercialización de Productos Sanitarios (CCPS) de la AEMPS. No obstante, al no poder descartarse su presencia en España, y como medida de precaución, la AEMPS comunica esta información a efectos de control de mercado.

En este contexto, la AEMPS insta a los profesionales sanitarios a no utilizar estos productos e informar a la propia Agencia a través del correo electrónico pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa suministradora. Asimismo, en caso de tener conocimiento de cualquier incidente relacionado con su uso, se solicita su notificación a través del portal NotificaPS.

Por su parte, pide a los distribuidores que no distribuyan los productos afectados e informen a la Agencia a través del correo electrónico pscontrol@aemps.es, indicando los datos de la empresa que se los ha suministrado.