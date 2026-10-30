La AEMPS advierte de posible riesgo de atrapamiento relacionado con asideros para cama 'Let's Get Up' y 'Let's Get Up L'

Imagen del producto. - AEMPS

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha advertido este viernes de un posible riesgo de atrapamiento relacionado con el uso de los asideros para cama 'Let's Get Up' y 'Let's Get Up L', tras una revisión de seguridad de la empresa fabricante sueca Trust Care AB.

Según ha detallado la AEMPS, el riesgo de quedar atrapado surge si se forma un hueco entre la cama y la ayuda para incorporarse. La compañía evaluó sus productos tras ser informada por la autoridad competente sueca de la notificación de varios incidentes graves relacionados con productos similares de otros fabricantes.

Aunque Trust Care AB ha decidido suspender temporalmente su venta y distribución mientras llevan a cabo trabajos adicionales de verificación e investigación, los productos ya instalados en las casas pueden seguir utilizándose.

En este sentido, se han actualizado las instrucciones de uso para incluir requisitos de seguridad adicionales, así como información sobre la compatibilidad con camas y colchones, instalación y uso correcto de ambos productos para prevenir el riesgo de atrapamiento, que deben aplicarse a todos los productos en uso.

Los datos de los productos afectados son los siguientes, 'Let's Get Up', referencia LGU101 y UDI-DI básico 735003688LGU10076; y 'Let's Get Up L', referencia LGU101L y UDI-DI básico 0735003688LGU101L4R.

RECOMENDACIONES PARA USUARIOS

Trust Care AB está enviando una nota de aviso dirigida a ortopedias y personas usuarias para informarles del problema detectado y de las acciones a seguir. La AEMPS ha pedido a las personas usuarias que la lean con atención y se aseguren de utilizar las instrucciones de uso actualizadas incluidas en ella.

Tras ello, ha recomendado que comprueben que el producto está correctamente instalado y se utiliza con una cama y un colchón compatibles. En caso de incidente o fallo del funcionamiento del producto, deben notificarlo al fabricante.

Asimismo, ha instado a los profesionales del ámbito de la ortopedia a ponerse en contacto con los clientes a los que suministraron el producto afectado y proporcionarles la nota de aviso de la empresa.