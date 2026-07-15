La AEMPS actualiza su 'Carta de Servicios' para el periodo 2026-2029, con información sobre los derechos del usuario - AEMPS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha actualizado su 'Carta de Servicios' para el periodo 2026-2029, documento a través del que informa a la ciudadanía y a las personas usuarias sobre sus servicios, los derechos que les asisten y los compromisos de calidad adquiridos.

Según ha indicado este organismo regulatorio, la principal novedad que introduce esta renovación es que los fármacos extranjeros se incluirán en la resolución de las autorizaciones excepcionales en interés de la salud. De este modo, ha mostrado su compromiso de autorizar el acceso de estos compuestos en dos días hábiles.

En este contexto, ha expuesto que los fármacos extranjeros son los autorizados en otros países y no aprobados en España, "o bien medicamentos autorizados en España que no están comercializados". La AEMPS puede autorizar excepcionalmente su acceso "cuando no existe una alternativa adecuada en el país o cuando es necesario garantizar la continuidad de los tratamientos", ha expresado.

DUPLICARÁ EL NÚMERO DE JORNADAS INFORMATIVAS

Además, ha afirmado haber adquirido otro compromiso, siendo este el de duplicar el número de jornadas informativas anuales a impartir dirigidas a profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y/o industria. Estas versarán sobre los productos que regula este organismo.

Con esta actualización, ha destacado que ha vuelto a cumplir con el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (AGE), que integra un conjunto de programas, entre los que se incluye el relativo a las cartas de servicios.

El objetivo de acatar esta norma es, según ha subrayado la AEMPS, mejorar la calidad de los servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a la ciudadanía.