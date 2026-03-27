AEACaP y Pierre Fabre lanzan talleres para cuidar la piel de pacientes con cáncer de pulmón

Imagen de los talleres. - AEACAP

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) y los laboratorios Pierre Fabre han puesto en marcha unos talleres sobre cuidado de la piel y maquillaje terapéutico dirigidos a pacientes con cáncer de pulmón.

En los talleres 'Cuidar tu piel, cuidar de ti', impartidos por el equipo de la Pierre Fabre Academy, se abordarán temas diversos como el tipo de cuidados a utilizar, las texturas más indicadas o el maquillaje de cejas.

Las clases, que se impartirán en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, se suman a otras organizadas con otras asociaciones y fundaciones con "muy buena acogida" por parte de las personas afectadas, señala la Asociación.

Según los expertos, los tratamientos oncológicos suelen causar efectos secundarios en la piel, tales como sequedad, signos de cansancio, erupciones, cicatrices o la pérdida de cabello en las cejas. Estas complicaciones pueden influir negativamente en la vida personal y profesional de quienes las padecen, aunque un uso adecuado de cuidados dermocosméticos puede contribuir a reducir su impacto.

"Las alteraciones que se manifiestan en la piel con algunos tratamientos para el cáncer de pulmón son diferentes tanto en su tipología como en su capacidad limitativa, pero siempre requieren una atención especializada. Así, algunas afectaciones pueden ser leves y temporales, pero otras pueden ser más graves y provocar limitaciones en el día a día de las personas con cáncer de pulmón, por lo que es fundamental abordarlas de forma exhaustiva desde que debutan en cada persona", ha señalado Bernard Gaspar, presidente de AEACaP.

El cáncer de pulmón será el tercer tipo de cáncer con más diagnósticos en 2026, con 34.908 nuevos casos, después del cáncer de colon y recto y mama, según el informe 'Las cifras del cáncer en España en 2026' de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Asimismo, el número de casos de cáncer de pulmón en mujeres sigue incrementándose respecto a los años anteriores, consolidándose como el tercer tumor más incidente entre las féminas desde el año 2019, según SEOM, debido a la prevalencia de algunos factores de riesgo como el tabaquismo, que se ha reducido en hombres, pero ha aumentado entre las féminas. En cuanto a la incidencia del cáncer de pulmón, el 72,2 por ciento son varones y el 27,8 por ciento mujeres, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón.

"Durante el tratamiento oncológico, la piel sufre cambios que, con dermocosmética específica y maquillaje apto para este tipo de piel, pueden contribuir a mejorar el estado de la piel y a disimular las posibles imperfecciones con total seguridad, influyendo de manera positiva también en la calidad de vida de las personas con cáncer de pulmón. Además, estas complicaciones pueden influir negativamente en la vida personal y profesional de quienes las padecen, aunque un uso adecuado de cuidados dermocosméticos puede contribuir a minimizar su impacto", ha finalizado Pilar Sánchez, farmacéutica y formadora de Pierre Fabre.