Adeslas lanza un espacio para promover el cuidado de la salud en el entorno familiar

Adeslas acaba de lanzar ‘Salud, familia y viceversa’,. - ADESLAS

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adeslas ha presentado ‘Salud, familia y viceversa’, una nueva iniciativa de divulgación en salud familiar que pone a disposición de las familias contenidos prácticos sobre prevención, hábitos saludables y bienestar emocional.

Con esta iniciativa, Adeslas quiere poner de relieve que el cuidado empieza muchas veces en el hogar: en la forma en que descansamos, nos alimentamos, gestionamos el estrés, atendemos las señales de salud o acompañamos a quienes conviven con nosotros.

‘Salud, familia y viceversa’ plantea la familia como una unidad de cuidado en la que cada integrante tiene necesidades distintas según su edad, etapa vital y situación personal. Señala que no requiere la misma información una madre, un padre, un niño o un adolescente; tampoco son iguales sus prioridades en materia de prevención, bienestar emocional o hábitos saludables.

La plataforma digital www.saludparatufamilia.com organiza los contenidos por perfiles familiares —madres, padres e hijos— y por grandes áreas temáticas: hábitos saludables, bienestar emocional y prevención.

La iniciativa aborda la prevención como una forma de atender a tiempo las señales de salud; los hábitos saludables como decisiones cotidianas que influyen en la convivencia; y el bienestar emocional como una dimensión clave para el equilibrio del hogar.

Los contenidos se irán incorporando progresivamente durante los próximos meses, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles y acompañar a las familias en distintas situaciones de la vida cotidiana.

"Con ‘Salud, familia y viceversa’ queremos acercar a las familias información útil y comprensible sobre salud, partiendo de una idea sencilla: cuidar de cada persona según sus necesidades ayuda también a cuidar del conjunto”, ha explicado Santiago Ruiz de Aguiar, Director Asistencial de Salud en SegurCaixa Adeslas.