Activia impulsa una investigación científica para evaluar el impacto de su kéfir en la microbiota - DANONE

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Activia ha impulsado su primer estudio clínico para evaluar el impacto de su kéfir en la microbiota humana, un proyecto que desarrollará en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que contará con el apoyo científico de Danone Biome, la plataforma científica global de Danone especializada en microbiota.

Con este estudio, que contará con más de 500 participantes y tendrá una duración de un año, la marca da un paso más en su compromiso con la evidencia científica contribuyendo al avance del conocimiento en salud intestinal, ha informado la firma en un comunicado.

Activia ha demostrado que sus probióticos sobreviven al proceso digestivo y llegan vivos a la microbiota y con este estudio quiere dar un paso más en su compromiso con la evidencia científica, contribuyendo al avance del conocimiento en salud intestinal. En este sentido, la firma indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los efectos de los probióticos son cepa-dependientes, lo que implica que no todas las bifidobacterias actúan igual ni ofrecen los mismos beneficios.

Este proyecto se enmarca en el acuerdo entre el CSIC y Danone, firmado en marzo, entre cuyas líneas de actuación destaca impulsar el conocimiento científico sobre la microbiota y su impacto en la salud.

"El avance en microbiota está transformando nuestra comprensión de la salud digestiva y el bienestar. Nuestra colaboración con el CSIC refuerza el compromiso con el desarrollo de soluciones nutricionales basadas en evidencia científica", ha afirmado la directora de I+D de Danone, Patricia Levy.

EL KÉFIR, UNO DE LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE LA JORNADA

Diversos estudios apuntan a que el kéfir podría desempeñar un papel relevante en el equilibrio de la microbiota contribuyendo a reforzar las defensas del organismo, ayudar a reducir la inflamación intestinal y favorecer un entorno microbiano equilibrado, además de limitar el crecimiento de microorganismos no deseados, ha señalado la marca.

Según datos de Kantar, el kéfir es uno de los alimentos fermentados que más ha crecido en los últimos años y ya está presente en casi cuatro de cada diez hogares españoles.

Sin embargo, no todos los productos comercializados como kéfir son iguales. Según la firma, se estima que alrededor del 80% podrían no declarar la presencia de levaduras; mientras que el kéfir de Activia sí cumple con esta característica, al combinar bacterias y levaduras.

UNA NUEVA PERSPECTIVA DESDE LA MIRADA EXPERTA

Bajo el concepto 'Siente lo que no ves', Activia ha celebrado su primer evento dedicado a la microbiota, en el que 150 científicos y divulgadores han puesto el foco en este ecosistema invisible que influye de forma decisiva en el bienestar, ha indicado la marca.

El encuentro ha reunido a voces destacadas del ámbito científico y divulgativo como Manel Esteller, referente internacional en epigenética; Tamara Pazos, bióloga especializada en neurociencia; y Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y una de las principales divulgadoras de España. Durante la jornada, analizaron el papel de la microbiota desde una perspectiva integral, abordando su impacto en la salud digestiva y general.

Manel Esteller profundizó en la relación entre alimentación, microbiota y longevidad; ya que sus estudios sugieren que la microbiota puede tener influencia directa en vivir más al modular procesos epigenéticos. Por su parte, Tamara Pazos exploró la conexión entre intestino y cerebro, poniendo el foco en factores como el estrés, el descanso y las emociones.

Por su parte, Boticaria García acercó estos conceptos al día a día, explicando cómo la microbiota, una "ciudad interior" dinámica, está influida por los hábitos, especialmente la alimentación, y destacando la importancia de incorporar fibra, probióticos y rutinas sostenibles.

"Con esta iniciativa, Activia refuerza su posicionamiento como marca pionera en salud digestiva y microbiota, apostando por acercar el conocimiento científico a la sociedad y fomentar una conversación basada en la evidencia", ha señalado la vicepresidenta de Marketing de Danone, Soledad Camacho.