Acceso Justo al Medicamento pide retirar el RD de precios de medicamentos por "servilismo" a las farmacéuticas

Archivo - AAJM exige retirar el Proyecto de RD de financiación y precio de fármacos por servilismo a los intereses de la industria - ANILAKKUS/ ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM) ha exigido la retirada del Proyecto de Real Decreto (RD) que regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de medicamentos "por su servilismo a los intereses de la industria farmacéutica".

Esta norma consolida "un modelo de precios abusivos y de sobre prescripción innecesaria, que supone una sangría para el Sistema Nacional de Salud (SNS)" y "un riesgo para su viabilidad y equidad", ha indicado, al tiempo que ha reclamado "su sustitución por un nuevo modelo de fijación de precios de los medicamentos que ponga los intereses del SNS y de los ciudadanos en el centro".

Así, la AAJM, que ha trasladado estos términos al Ministerio de Sanidad en sus aportaciones a la fase de información pública del Proyecto de RD, ha declarado que "en España hay un problema importante en la fijación de precios de los nuevos medicamentos, que resultan en muchos casos abusivos, muy por encima de los costes de fabricación y de I+D". Los genéricos, "en no pocas ocasiones, mantienen precios elevados, cercanos al precio de marca, cuando deberían ser muy inferiores", ha añadido.

"Estos precios injustificados condicionan un gasto farmacéutico público excesivo, que detrae importantes recursos del sistema sanitario público y de otras necesidades, como, por ejemplo, gastos de personal que permitirían contratar decenas de miles de profesionales con la finalidad de ofrecer una atención de calidad y sin esperas", ha continuado, para agregar que "el gasto farmacéutico público ha crecido una media de más del 5 por ciento".

FUERTE PRESIÓN PARA INCREMENTAR LA PRESCRIPCIÓN

En este contexto, ha indicado que "el exceso de beneficios de las empresas farmacéuticas les permite destinar cantidades muy elevadas a 'marketing' y acciones de 'lobby', controlando la formación continuada de los profesionales, influyendo en la elaboración de guías clínicas y protocolos, y condicionando una fuerte presión para incrementar la prescripción, en muchas ocasiones injustificada". "Estos problemas tan graves deberían haber tenido respuesta en este RD, pero no es así", lamenta.

Esta norma "mantiene al actual modelo de fijación de precios, e incluso lo empeora en algunos aspectos", y es que la decisión de financiación pública "debe considerar la eficacia, la seguridad, las necesidades no cubiertas, la innovación, el beneficio clínico adicional relevante". "La decisión de precio industrial máximo en la financiación pública se refiere a qué precio se pagará por el SNS y debe tener en cuenta los costes de fabricación y los costes de I+D", ha apuntado.

A su juicio, "ese sobre precio debe ser suficiente para cubrir los costes de fabricación y de I+D, no para obtener beneficios abusivos", pero "en el decreto se mezclan continuamente ambos aspectos y decisiones, asumiendo los postulados de la industria". "Rechazamos la inexistencia de criterios diferenciados para las decisiones de financiación y de precio, que alimenta la confusión del proceso y sirve para consolidar los precios abusivos", han sostenido desde la misma y al respecto.

RECHAZO AL PRECIO POR VALOR

Por otra parte, han afirmado que "la industria quiere poner precios más altos y propone precios argumentando el 'valor'" y "al valor terapéutico adicional ahora, en este decreto, añade el 'valor industrial' y el 'valor social'". "Rechazamos el precio por valor para los medicamentos y que su precio se fije a ciegas y completamente al margen de lo que cuesta fabricarlos", han argumentado.

"Rechazamos la falta de regulación de conflictos de interés a todos los participantes en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) y en el Grupo de Adopción (GDA)", han incidido, al tiempo que se han mostrado en contra de "que los precios de financiación sean confidenciales". "La complejidad del sistema de precios, que deja las resoluciones a merced de los intereses de la industria farmacéutica", también ha sido afeada.

Junto a ello, la AAJM ha solicitado "la eliminación completa de los precios notificados y precios diferenciados previstos en los artículos 32, 33, 34 y 36, por ser contraria a la legislación vigente, lesiva para los intereses de los ciudadanos y beneficiar de manera absolutamente injustificada y desproporcionada a los intereses de la industria farmacéutica".

"El sistema de precios de referencia previsto en el RD es contrario a los intereses económicos del SNS y el bolsillo de los ciudadanos porque consolida precios desorbitados para los medicamentos genéricos", ha proseguido, pidiendo su retirada por ser "absolutamente ineficaz para incentivar la competencia de precios a la baja de los medicamentos genéricos".

Por último, ha afirmado que "los medicamentos competidores difícilmente competirán en precio a la baja y de su precio inicial poco se sabe, salvo que se habilita a la CIMP para que pueda establecer porcentajes de reducción diferenciados, algo que ya podría hacer si quisiera y no ha hecho".