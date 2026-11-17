Archivo - Imagen de recurso páncreas. - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) ha celebrado la autorización de la Comisión Europa para daraxonrasib, comercializado por Revolution Medicine como 'Rasonque', para pacientes de adenocarcinoma de páncreas metastásico que hayan recibido al menos un tratamiento previo, y ha reclamado acelerar su llegada a España.

La asociación de pacientes ha destacado que esta aprobación supone un avance muy importante para las personas afectadas, que disponen de opciones terapéuticas limitadas. "Estamos acercando la meta", ha señalado la presidenta de ACANPAN, Lara Acero, quien ha comentado que llevaban "mucho tiempo" esperando esta noticia.

Acero ha subrayado que el "reto" actual es conseguir que esta innovación "llegue cuanto antes a España". "No podemos permitir que, después de conseguir un avance científico de esta relevancia, los pacientes tengan que afrontar largos periodos de espera para acceder a él", ha aseverado.

Después de recibir el visto bueno de la Comisión Europea, el medicamento puede comercializarse en los Estados miembros, pero la financiación pública y disponibilidad efectiva dependen de los procedimientos nacionales. En España, todavía deben completarse los procesos de evaluación, negociación de precio y financiación e incorporación al Sistema Nacional de Salud (SNS) para asegurar el acceso de los pacientes.

ACANPAN ha pedido agilizar "al máximo" estos trámites, tomando como referencia el esfuerzo realizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ha evaluado el fármaco a través de un procedimiento acelerado por fases, lo que ha permitido completar el proceso en menos de 150 días.

"Si Europa ha demostrado que es posible acelerar los procesos de evaluación cuando existe una necesidad médica importante, España debe estar a la altura. Pedimos voluntad y agilidad para que este tratamiento llegue a los pacientes españoles en el menor tiempo posible y en condiciones de acceso equitativas", ha incidido Acero.

MEJORAS EN SUPERVIVENCIA

Daraxonrasib ha demostrado su eficacia en un ensayo clínico internacional de fase III, con participación de 500 pacientes. Las personas que recibieron este tratamiento oral alcanzaron una supervivencia global mediana de 12,4 meses, frente a los 6,7 meses de las que fueron tratadas con quimioterapia. La supervivencia libre de progresión también mejoró, pasando de 3,6 a 7,2 meses.

La autorización se ha producido en la víspera del Día Mundial del Cáncer de Páncreas, que se celebra este jueves. En este marco, ACANPAN ha subrayado la importancia de avanzar hacia tratamientos más eficaces, acelerar la llegada de la innovación a los pacientes y reducir las desigualdades en el acceso a las nuevas terapias.

El cáncer de páncreas continúa siendo uno de los tumores con peor pronóstico, con una supervivencia a cinco años de en torno al 10 por ciento. En España, se estima que en 2026 se diagnosticarán 10.405 nuevos casos. Más del 80 por ciento de los pacientes recibe el diagnóstico en fases avanzadas de la enfermedad, lo que limita las posibilidades terapéuticas y hace especialmente urgente avanzar en investigación, diagnóstico precoz y nuevas opciones de tratamiento.

La asociación ha puesto el foco en la educación de la sociedad, destacando que conocer los síntomas y señales de alerta de la enfermedad permite favorecer una detección lo más temprana posible.