Aborto farmacológico, en qué consiste y hasta cuántas semanas se puede hacer

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EDIZIONES) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad contemplan el aborto farmacológico como uno de los métodos para la interrupción voluntaria del embarazo mediante el uso de medicamentos. Sanidad recoge este procedimiento en sus guías y ha anunciado ahora cambios para facilitar su acceso desde Atención Primaria.

¿QUÉ ES EL ABORTO FARMACOLÓGICO?

El aborto farmacológico es un método para interrumpir un embarazo mediante el uso de medicamentos, en lugar de realizar un procedimiento instrumental o quirúrgico. Los medicamentos utilizados habitualmente son la mifepristona y el misoprostol: la mifepristona bloquea la acción de la progesterona, una hormona necesaria para que el embarazo continúe; posteriormente, el misoprostol provoca contracciones del útero que permiten la expulsión del contenido del embarazo.

La Guía Común del SNS sobre IVE de 2025 integra el método farmacológico que no recomienda más allá de las 9 semanas de gestación (63 días). La propia guía señala una eficacia estimada de 94-98 por ciento para la combinación de fármacos de hasta las 9 semanas.

¿CÚAL ES LA NOVEDAD?

España ya contempla el aborto farmacológico dentro de la atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, el acceso concreto depende del circuito asistencial establecido por cada comunidad autónoma. Lo que ha planteado ahora el Ministerio de Sanidad es facilitar que pueda prestarse desde los centros de salud de Atención Primaria, modificando los requisitos y el marco regulatorio necesarios.

De hecho, la guía del Ministerio de Sanidad de 2025 explica que el método farmacológico ya está implantado en España y que en 2023 representó aproximadamente el 23,37 por ciento de las IVE.

La OMS también señala que determinadas intervenciones de aborto farmacológico, especialmente en embarazos tempranos, pueden proporcionarse en Atención Primaria y de forma ambulatoria, dependiendo del contexto y de las normas sanitarias.

¿ES SEGURO?

La OMS considera que el aborto es muy seguro cuando se utiliza un método recomendado, adecuado a la duración del embarazo y se cuenta con las capacidades sanitarias necesarias. También destaca la importancia de disponer de información correcta, medicamentos de calidad y acceso a profesionales sanitarios cuando sean necesarios.

NO ES LO MISMO LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS QUE LA PÍLDORA ABORTIVA

Píldora del día después (anticoncepción de emergencia): se utiliza para prevenir un embarazo tras una relación sexual sin protección o un fallo anticonceptivo. Actúa retrasando o inhibiendo la ovulación y no interrumpe un embarazo ya establecido.

Píldora abortiva: es una expresión habitual para referirse a la mifepristona, uno de los medicamentos empleados para interrumpir un embarazo. Bloquea la acción de la progesterona, una hormona necesaria para que el embarazo continúe.

Aborto farmacológico: es el procedimiento de interrupción del embarazo mediante medicamentos. La pauta habitual combina mifepristona y misoprostol; este último provoca contracciones uterinas que permiten la expulsión del contenido del útero.

La diferencia fundamental: la píldora del día después busca evitar un embarazo, mientras que 'píldora abortiva' y 'aborto farmacológico' no son exactamente lo mismo: la primera expresión hace referencia de manera simplificada a uno de los medicamentos, mientras que el segundo describe el conjunto del tratamiento y el proceso de interrupción mediante fármacos.