AbbVie presenta resultados preliminares positivos de etentamig en mieloma múltiple en recaída o refractario

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía AbbVie ha anunciado resultados preliminares positivos del estudio fase 3 'CERVINO', que muestran que etentamig mejoró significativamente la tasa de respuesta y la supervivencia libre de progresión en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario.

En concreto, el estudio evalúa etentamig, un anticuerpo biespecífico en investigación dirigido frente a BCMA y CD3 que actúa como 'T-Cell Engager', frente a los tratamientos estándar disponibles elegidos por el investigador en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario que habían recibido previamente las tres principales clases de tratamiento (un inhibidor del proteasoma, un fármaco inmunomodulador y un anticuerpo monoclonal anti-CD38).

La investigación alcanzó sus dos objetivos primarios, la tasa de respuesta objetiva (TRO) y la supervivencia libre de progresión (SLP). Los resultados completos se presentan en una sesión plenaria de la 23ª Reunión Anual de la International Myeloma Society, que tiene lugar del 23 al 26 de septiembre de 2026 en Glasgow (Escocia).

En el momento del corte de datos, el ensayo fase 3 'CERVINO' incluía a 393 pacientes que habían recibido una mediana de tres líneas de tratamiento previas. Tras una mediana de seguimiento de 11,4 meses, el fármaco mostró una eficacia estadísticamente significativa y clínicamente relevante, con un perfil de seguridad manejable.

Así, alcanzó una tasa de respuesta objetiva (TRO) del 74 por ciento y redujo en un 60 por ciento el riesgo de progresión o muerte frente a los tratamientos estándar elegidos por el investigador. Además, la supervivencia global a los 12 meses fue del 87,9 por ciento frente al 72 por ciento con los tratamientos estándar disponibles.

"En este grupo de pacientes ampliamente pretratados y expuestos previamente a las tres principales clases terapéuticas, el fármaco consiguió mejoras clínicamente relevantes tanto en la supervivencia libre de progresión como en las tasas de respuesta, con un perfil de seguridad manejable y un síndrome de liberación de citocinas mayoritariamente de bajo grado", ha señalado Peter Voorhees, jefe de la División de Trastornos de Células Plasmáticas del Atrium Health Levine Cancer Institute e investigador del estudio CERVINO.

PRESENTACIONES ADICIONALES DE ABBVIE

Además de los resultados completos del estudio 'CERVINO', AbbVie también ha presentado diferentes investigaciones sobre mieloma múltiple, que incluyen 'T-cell engagers', terapias dirigidas, combinaciones terapéuticas estratégicas y estudios de evidencia en vida real.

Entre las moléculas en investigación que protagonizan estas presentaciones se encuentran ABBV-2001 (ISB 2001), un anticuerpo triespecífico CD38 x BCMA x CD3 T-cell engager, y surzetoclax, un inhibidor de BCL-2 de molécula pequeña, además de diferentes estudios que evalúan etentamig en múltiples entornos de tratamiento.

Otras presentaciones sobre estos fármacos en investigación analizarán la secuenciación de los tratamientos, la utilización de recursos sanitarios y los costes relacionados con las infecciones, así como los resultados en vida real.