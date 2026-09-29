AbbVie presenta resultados positivos de atogepant frente a la migraña en el periodo menstrual

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía AbbVie ha anunciado este martes resultados positivos de primera línea del estudio de fase 3 'LUNA', que evaluó atogepant, un antagonista del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), para el tratamiento preventivo de la migraña menstrual en adultos.

"Estos resultados positivos del estudio de fase 3 'LUNA' representan un avance importante para las personas que viven con migraña menstrual, ya que atogepant ha demostrado una eficacia superior frente a placebo tanto en el objetivo principal como en los ocho objetivos secundarios jerarquizados", ha señalado la vicepresidenta sénior de Desarrollo Global de Inmunología, Neurociencia, Oftalmología y Especialidades de AbbVie, Primal Kaur.

El estudio evaluó la administración del fármaco durante siete días consecutivos, comenzando tres días antes del inicio de la menstruación, a lo largo de tres ciclos menstruales.

El medicamento alcanzó el objetivo principal, demostrando una mayor reducción frente a placebo en los días de migraña durante el periodo perimenstrual, calculada como promedio de los tres ciclos menstruales durante el periodo doble ciego. La reducción media fue de 1,20 días con el medicamento frente a 0,40 días con placebo, lo que supone 0,80 días menos de migraña frente a placebo.

También demostró mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes frente a placebo en los ocho objetivos secundarios jerarquizados, incluidos parámetros relacionados con la carga de cefalea, el uso de medicación aguda, la discapacidad funcional, la función cognitiva y la respuesta al tratamiento. Los resultados de seguridad fueron consistentes con el perfil de seguridad conocido del fármaco, sin que se observaran nuevas señales de seguridad.

"Los ataques de migraña menstrual pueden ser graves, prolongados y alterar la vida cotidiana. Estos datos nos acercan a nuestro objetivo de ofrecer una posible opción terapéutica para las mujeres que viven con esta enfermedad debilitante", ha subrayado Kaur.

AL 68% DE PACIENTES NUNCA SE LES HA OFRECIDO UNA TERAPIA ADAPTADA

Los datos de la encuesta 'Migraine in Women Survey', de la European Migraine and Headache Alliance, aportan contexto adicional sobre la carga asociada a los ataques de cefalea que aparecen alrededor de la menstruación. Las participantes describieron estos ataques como más dolorosos, de mayor duración o más resistentes a la medicación que los ataques no relacionados con la menstruación, y el 68 por ciento señaló que nunca se les había ofrecido un enfoque terapéutico adaptado.

"Los ataques de migraña menstrual suelen ser más graves y más difíciles de tratar, por lo que una intervención oportuna resulta especialmente importante", ha afirmado la profesora de Neurología y directora del Headache Science Centre de la IRCCS Mondino Foundation, University of Pavia (Italia), Cristina Tassorelli.

"'LUNA' es el primer estudio de un tratamiento dirigido al CGRP que presenta resultados positivos específicamente en migraña menstrual y responde a una importante necesidad médica no cubierta en las mujeres", ha añadido Tassorelli.

Por el momento, AbbVie tiene previsto presentar estos datos ante las autoridades sanitarias de todo el mundo y exponer los resultados en futuros congresos médicos.