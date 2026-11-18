Archivo - El 95% de compañías farmacéuticas españolas respalda la regulación en sostenibilidad, según el Pacto Mundial de la ONU - KENJO - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 95 por ciento de las compañías farmacéuticas españolas respalda la regulación en materia de sostenibilidad, según ha evidenciado el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su informe 'El valor empresarial de la sostenibilidad en el sector farmacéutico'.

Los resultados ofrecidos por la iniciativa mediante el estudio de los avances, beneficios y desafíos del sector a partir de los datos de la quinta 'Consulta empresarial sobre desarrollo sostenible', muestran también que el 90 por ciento de las empresas del sector considera que la sostenibilidad genera ventajas competitivas para su negocio, lo que se halla cuatro puntos porcentuales por encima del conjunto empresarial nacional (86%).

"En un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria, las tensiones en las cadenas de suministro y las crecientes exigencias de transparencia, la sostenibilidad se consolida como una herramienta estratégica para que las empresas farmacéuticas anticipen riesgos, refuercen su competitividad y mejoren su capacidad de adaptación", ha explicado al respecto la directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España, Cristina Sánchez.

EFECTOS POSITIVOS EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS

Así, según muestra el documento, el 54 por ciento de los laboratorios afirma que la sostenibilidad ha fortalecido su resiliencia ante escenarios inciertos, mientras que el 46 por ciento ha mantenido o reforzado su estrategia de sostenibilidad como respuesta a la incertidumbre. Además, el 69 por ciento identifica efectos positivos de ella en sus resultados económicos, proporción 16 puntos porcentuales superior al 53 por ciento registrado en el conjunto de empresas españolas consultadas.

Por otra parte, se muestra que el 62 por ciento de las farmacéuticas reconoce que las prácticas sostenibles favorecen el acceso a financiación o a condiciones financieras más ventajosas, frente al 56 por ciento de la media empresarial. Por ello, y por el compromiso de la alta dirección (56%) y las demandas de la clientela (55%), las compañías del sector impulsan la sostenibilidad.

Además, la publicación aborda las prácticas de sostenibilidad más extendidas, destacando la conciliación laboral, la flexibilidad horaria y el teletrabajo, presentes en el 88 por ciento de las compañías consultadas y seguidas de los códigos éticos o de conducta (84%) y los canales de denuncia anónimos y accesibles a los grupos de interés (80%).

Por último, y tras arrojar los datos de que el 74 por ciento de las entidades cuenta con planes de igualdad y el 60 por ciento ha desarrollado medidas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en sus plantillas, así como el de que el 78 por ciento dispone de una política ambiental, se expone que aunque el 71 por ciento declara integrar criterios ESG en su cadena de suministro, únicamente el 8 por ciento ofrece formación en sostenibilidad a sus empresas proveedoras.