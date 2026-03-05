AESEG se incorpora como empresa colaboradora a Mujeres en Farma

Archivo - La Asociación Española De Medicamentos Genéricos (AESEG) - AESEG - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha informado que se ha incorporado como empresa colaboradora a Mujeres en Farma, una iniciativa sin ánimo de lucro que impulsa el liderazgo femenino en el sector salud.

La adhesión, que coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pone en valor la contribución de las profesionales que trabajan en el ámbito del medicamento genérico en nuestro país.

Los últimos datos sectoriales disponibles muestran que las mujeres representan el 51,3 por ciento del empleo en la industria de medicamentos genéricos en España, muy por encima del 38,3% registrado en la industria manufacturera según el último Informe del Mercado de Trabajo de las Mujeres del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Para la asociación, según señalan, "impulsar el liderazgo femenino forma parte del compromiso de una industria estratégica para el sistema sanitario. Los medicamentos genéricos aportan valor clínico, al garantizar alternativas eficaces y seguras; valor social, al facilitar mayor acceso a los tratamientos; y valor económico, al contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y a la generación de empleo cualificado y tejido industrial".