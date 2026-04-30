El 81,5% de las empresas trabaja activamente la salud mental de sus empleados, según un estudio

Miembros del Hub Bienstart en la presentación del IV Estudio sobre planes de bienestar en la empresa española. - HUB BIENSTART

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La salud mental es el eje principal del bienestar corporativo, con un 81,5% de las empresas que trabaja activamente en este ámbito, como se desprende del IV Estudio sobre Planes de Bienestar en la Empresa Española, elaborado por HUB BienStart -la primera comunidad colaborativa especializada en bienestar laboral en España-, iniciativa de Mi Empresa es Saludable (MEES), respaldada por compañías como Navantia, ING, Redexis, Redeia, Santalucía, Ferrer, Cívica, Mahou San Miguel, Wellhub y Healthy Minds.

Este dato supera el 62% registrado en la edición anterior. Además, el 76,9% afirma que ha sido el foco prioritario durante el último año. A pesar de este avance, el enfoque sigue centrado mayoritariamente en el individuo. Así, siete de cada diez empresas impulsa campañas de sensibilización y el 56,9% ofrece servicios de apoyo psicológico, lo que evidencia que todavía existe margen para actuar sobre las causas organizativas del malestar, según el estudio.

El informe combina una encuesta a 65 organizaciones con un análisis cualitativo basado en entrevistas en profundidad a directores de áreas de bienestar. La muestra recoge perfiles diversos por sector (con presencia destacada de consultoría, sanidad, servicios financieros, tecnología o industria) y por tamaño, con una representación relevante de grandes empresas y organizaciones de más de 1.000 empleados.

A partir de este análisis, se confirma que el bienestar ha ganado presencia de forma generalizada. En este sentido, el 93% de las organizaciones participantes declara impulsar iniciativas en este ámbito. Sin embargo, solo el 46,2% dispone de una estrategia global formalizada, mientras que una parte relevante sigue operando con iniciativas recurrentes sin marco definido o con acciones puntuales sin continuidad, añade el documento.

El estudio --que ha contado además con la participación de Healthy Minds como partner tecnológico-- busca identificar tendencias, detectar patrones y entender cómo están evolucionando las organizaciones más activas en este ámbito. En este sentido, también constata que, aunque el bienestar es cada vez más valorado, su uso no siempre acompaña, pues solo el 44,6% de las empresas sitúa la participación en sus programas entre el 25% y el 50% de la plantilla, y solo el 18,5% supera el 75%.

En paralelo, el liderazgo gana peso ya que siete de cada diez organizaciones ya forman a sus managers en bienestar, si bien solo una de cada cinco vincula estos objetivos a su retribución, lo que evidencia una brecha entre discurso y exigencia efectiva.

En el ámbito tecnológico, el 83,1% de las empresas utiliza herramientas digitales, pero su potencial sigue infrautilizado; apenas el 7,7% recurre a soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, lo que limita su capacidad para anticipar riesgos y personalizar intervenciones.

Por otro lado, el informe avanza que el bienestar entra en una nueva etapa en la que el foco se desplaza desde las iniciativas hacia el diseño del trabajo. Factores como la carga, la fragmentación de la atención o la presión constante emergen como elementos clave que impactan directamente en la salud de las personas. En este contexto, cobra protagonismo la salud cognitiva, especialmente ante la irrupción de la inteligencia artificial, que plantea tanto oportunidades como riesgos, desde la sobrecarga mental hasta la pérdida de pensamiento crítico.

En palabras de la socia directora de Más Cuota, Noemí Boza, "el bienestar ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una variable estratégica". "Sin embargo, el reto ahora es dar el salto desde las iniciativas hacia modelos organizativos que integren el bienestar en la forma de trabajar", argumenta.

"La salud y el bienestar se han convertido en un nuevo símbolo del estatus social. Estamos entrando en la industria de la energía humana, marcada por la longevidad, que ha pasado de ser solo ciencia a cultura de masas, la importancia de la salud, la revolución que está suponiendo la industria del apetito, y la neurociencia y el capital cerebral", añade el CEO de Youngr y emprendedor, Marius Robles.