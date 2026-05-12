El 24º Congreso Nacional Farmacéutico será el epicentro de una farmacia "cada vez más asistencial e integrada" en el SNS - CGCOF

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha presentado el 24º Congreso Nacional Farmacéutico que se va a celebrar del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad asturiana de Oviedo, cita que será el epicentro de una farmacia "cada vez más asistencial e integrada" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El Congreso es un gran punto de encuentro científico y profesional de la profesión", ha indicado este martes en Madrid, al tiempo que ha subrayado que sirve de escenario para una farmacia que se halla "plenamente integrada en el sistema sanitario", así como "presente en todos los ámbitos esenciales para la salud y el bienestar de los ciudadanos".

Según ha confirmado Aguilar, este espacio volverá a ser punto de encuentro "de más de 2.000 farmacéuticos de toda España", los cuales procederán "de prácticamente todas las áreas de especialización profesional". Entre ellas, ha citado algunas, como "la farmacia comunitaria, la Farmacia Hospitalaria, la salud pública, la distribución, la industria, los análisis clínicos, la investigación, la docencia, la dermofarmacia, la ortopedia y la alimentación".

Ello da muestra de la "enorme aportación sanitaria y científica de la profesión", ha continuado, para añadir que esta cita, que se celebra cada dos años y que ha tomado el testigo de Valencia, cuenta con "una gran fortaleza". Esta es "ser el gran encuentro de toda la profesión, un espacio común para compartir conocimiento" y exponer el ·compromiso" con "la salud de las personas".

MOMENTO DE REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Además, ha explicado que la misma llega en un "momento decisivo para la Sanidad" debido a "la revolución científica y tecnológica sin precedentes" que se está experimentando y que está "marcada por la aportación de la Inteligencia Artificial (IA), la innovación terapéutica, la digitalización y los nuevos modelos de atención". También, ha destacado "importantes retos sociales y sanitarios", como "el envejecimiento, la cronicidad, la soledad no deseada y las desigualdades en salud".

En este contexto, ha puesto en valor el lema elegido para este evento, que es 'Innovación ConCiencia Farmacéutica'. Al respecto, ha señalado el deseo de "una farmacia innovadora y a la vanguardia del conocimiento", y que a la vez sea "humana, cercana, ética y comprometida socialmente", ya que "los avances científicos solo tienen sentido si contribuyen a mejorar realmente la vida y la salud de los ciudadanos".

Ahondando en el contenido de este Congreso, Aguilar ha informado de que la conferencia inaugural será "de extraordinario nivel científico" e impartida por el investigador Juan Carlos Izpisúa, quien es "una de las figuras españolas más reconocidas en investigación biomédica y Medicina regenerativa". Junto a ello, ha destacado que asistirán ponentes que han protagonizado "algunas de las principales decisiones políticas sanitarias de la última década" y que "siguen siendo referentes imprescindibles".

Todavía con más detalle ha desgranado el contenido del programa la secretaria general del CGCOF, Raquel Martínez, quien ha indicado que este incluye "siete sesiones plenarias", con protagonismo para aspectos regulatorios, el acompañamiento del paciente desde la farmacia, la venta online de fármacos, la entrega domiciliaria, los servicios personalizados de dosificación (SPD), la adherencia y la continuidad asistencial, la Estrategia Social de la Farmacia, el dato, la digitalización y "la eliminación del cupón precinto".

DISTRIBUCIÓN, INNOVACIÓN Y FARMACIA HOSPITALARIA

Tras ello, ha señalado que están previstos "tres simposios sobre las diferentes modalidades de ejercicio", con un papel relevante de "la distribución, la Farmacia Hospitalaria y la innovación farmacoterapéutica". En estos se ahondará en las terapias avanzadas, la IA, el presente y futuro de la nanomedicina y de los vectores inteligentes, la cronificación, la integración del farmacéutico hospitalario en los equipos multidisciplinares, la dispensación colaborativa, nuevos retos en suministro de medicamentos y la actualidad legislativa.

Martínez también se ha referido a las ocho sesiones de innovación contempladas, en las que se abordará nuevamente la IA y su aplicación práctica en la farmacia, las resistencias antimicrobianas, la vacunación, la obesidad y el control del peso "con la revolución terapéutica que se está dando", la seguridad clínica, los trasplantes, la comunicación médico farmacéutica y la cesación tabáquica.

Por último, se ha adentrado en las 27 sesiones técnicas establecidas, en las que se ahondará en el día a día de la farmacia y en los servicios profesionales asistenciales, entre otros aspectos, y en la presentación de comunicaciones y su entrega de premios correspondiente. A ello se unen los primeros premios periodísticos 'Voces de la Farmacia', con una categoría sobre proyectos relacionados "con la labor del farmacéutico en cualquier ámbito" y una dotación de 2.500 euros, y otra sobre "divulgación científica", con la misma dotación y en ambas con la posibilidad de accésit de 1.000 euros.

En este acto de presentación han intervenido también el presidente saliente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Alfredo Menéndez, y su sustituta en el cargo, Teresa Méndez. Esta última ha destacado que, "con ayuda de los decanos y de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF)", se va a facilitar "a 150 estudiantes" el desplazamiento y la asistencia a la primera jornada de este evento, además de que "se va a contratar a 30 estudiantes o recién graduados para que participen en diferentes labores".

Méndez, que ha puesto de relieve la apuesta "por la sostenibilidad", y es que se va a compensar la huella de carbono generada "apoyando un proyecto en parajes asturianos", ha anunciado que Oviedo será escenario de una exposición sobre la historia de la Farmacia, que cuenta "con más de ocho siglos de existencia".

Para finalizar, Aguilar ha indicado que el objetivo es que este Congreso marque "la hoja de ruta" de la profesión y "contribuya a trazar el camino de la próxima década". Para ello, "abordará asuntos decisivos", como "los cambios en la legislación que vienen, la innovación terapéutica y cómo adaptar el modelo a una sociedad con cada vez más necesidades asistenciales", ha finalizado.