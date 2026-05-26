Hasta 150 farmacias comunitarias educarán en salud a mayores vulnerables de municipios de menos de 30.000 habitantes - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha puesto en marcha las 'Escuelas Rurales de Salud a pacientes mayores vulnerables', en la que 150 farmacias comunitarias ubicadas en municipios de menos de 30.000 habitantes, con el objetivo de proporcionar y garantizar una atención sociosanitaria integral a las personas mayores vulnerables, contribuyendo a mejorar su salud y calidad de vida.

Gracias a esta iniciativa, que cuenta con colaboración del laboratorio farmacéutico Cinfa, cada farmacéutico comunitario imparte dos sesiones formativas a pacientes y personas cuidadoras, en las que se aborda el autocuidado, la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas prevalentes, así como la alfabetización en salud y el acceso a recursos digitales, entre otros. También ofrece información específica para quienes cuidan.

En concreto, entre las temáticas pensadas para los pacientes, destacan el envejecimiento saludable, la nutrición, la adherencia a los tratamientos y el manejo de la medicación, la prevención de las caídas, el cuidado visual y auditivo y el uso adecuado de los medicamentos. Asimismo, se explica cómo interpretar los prospectos de los medicamentos, se ayuda a entender de forma adecuada las pautas médicas y se muestra cómo usar aplicaciones móviles sanitarias y la tarjeta sanitaria electrónica.

A las personas cuidadoras se les detalla qué es un paciente vulnerable y qué se entiende por fragilidad; cuáles son las enfermedades más prevalentes y los tratamientos, y se insiste en la importancia de cuidar al que cuida, entre otros aspectos.

Además de las charlas, se han preparado dos infografías dirigidas a la población, en las que, de forma muy visual y sencilla, se resumen los puntos clave de los temas tratados, y un cartel para las farmacias para dar a conocer la campaña en el municipio.

"Esta iniciativa demuestra, una vez más, el papel la farmacia comunitaria en el ámbito de la salud pública, acercando la educación sanitaria a quienes más lo necesitan, como son las personas mayores vulnerables", señala Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

En su opinión, "enseñar a las personas mayores y a quienes les cuidan, desde la cercanía y la confianza que caracterizan a los farmacéuticos comunitarios, cómo tomar los medicamentos y cómo se puede envejecer de forma saludable y activa, es contribuir a tener una población capaz de vivir de forma autónoma en sus casas y arraigada al lugar donde nacieron o se criaron. Al mismo tiempo, se refuerza la valiosa labor sanitaria que los farmacéuticos comunitarios llevan a cabo en el ámbito rural, donde, en ocasiones, se convierten en el único profesional sanitario al que los vecinos pueden recurrir".