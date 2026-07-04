La verdad sobre los sérums dentales: lo que puede (y no puede) hacer la nueva moda para blanquear los dientes

Archivo - Mujer mirando en el espejo el blanco de sus dientes. - DEAGREEZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EDIZIONES) -

Prometen dientes más blancos, menos sensibilidad, un esmalte más fuerte e incluso una sonrisa renovada en pocas semanas. Los llamados sérums dentales se han convertido en una de las últimas tendencias en cuidado bucodental, impulsados por las redes sociales, y por una creciente demanda de soluciones rápidas para mejorar la estética de la sonrisa.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos productos? ¿Son más eficaces que una pasta dentífrica convencional o que un colutorio? ¿Pueden blanquear los dientes o reparar el esmalte? Expertos en Odontología advierten de que, aunque algunos contienen ingredientes con utilidad demostrada, conviene diferenciar entre los beneficios respaldados por la evidencia científica y las promesas comerciales que acompañan a muchos de estos productos.

Y es que, tal y como denuncian, existe el riesgo de que algunos consumidores sustituyan tratamientos o hábitos de higiene fundamentales por estos productos pensando que son suficientes: "Ese es, justamente, uno de los peligros que más nos preocupan. Ningún producto de este tipo, por mucho que se promocione como sérum, puede reemplazar a los tres pilares básicos de la salud oral: cepillarse los dientes con pasta con flúor al menos dos veces al día, usar hilo dental o cepillos interproximales, y acudir a las revisiones con el dentista".

"El peligro de ciertas modas y mensajes es que confunden al consumidor, haciéndole creer que un producto puramente cosmético tiene propiedades curativas. Esto puede llevar a retrasar la visita al dentista para problemas que requieren un diagnóstico clínico y un tratamiento profesional urgente. Si alguien decide comprar un sérum dental debe tener muy claro que es sólo un extra o un complemento estético, nunca un sustituto de la limpieza diaria obligatoria", agrega.

¿VENTAJAS ESTÉTICAS?

Cuenta el doctor Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas, que estos productos suelen venderse como geles o líquidos bastante concentrados para aplicar directamente sobre los dientes. "En su publicidad es común ver que se les atribuyen ventajas estéticas o de cuidado, como blanquear la sonrisa, quitar manchas, fortalecer el esmalte, o aliviar la sensibilidad", agrega.

Sin embargo, sí advierte de que su nombre comercial sea 'sérums' no significa que funcionen mejor, ni que tengan propiedades superiores a las de un colutorio o a las de una pasta de dientes de toda la vida. "Al final, la diferencia real está en la textura, en la presentación, y en que concentran más ciertos componentes, pero esto no garantiza mejores resultados en la boca. Para saber si un producto de higiene oral funciona de verdad, hay que mirar sus ingredientes específicos, cómo actúa y, sobre todo, si cuenta con estudios científicos independientes que respalden lo que promete, y por supuesto, consultarlo con su dentista", añade.

En cuanto a los ingredientes que incorporan estos productos, el presidente de los dentistas señala que varían mucho según la marca, si bien afirma que es habitual encontrar elementos bastante conocidos en Odontología, tales como: flúor, hidroxiapatita, compuestos de calcio y fosfato, humectantes, agentes antibacterianos, o algunas enzimas. "También suelen incluir componentes pensados para limpiar las manchas superficiales, ya sea por fricción mecánica o por acción química", añade el doctor Castro.

¿UN TRATAMIENTO BLANQUEADOR?

Respecto al blanqueamiento, este experto sí ve conveniente el aclarar un punto técnico: "Una cosa es limpiar las manchas externas, y otra muy distinta cambiar el color real del diente desde dentro. Muchos de estos productos de venta libre logran que la sonrisa se vea mejor de forma temporal porque eliminan las alteraciones de color provocadas por el café, el té, el vino, o el tabaco, pero eso no es un blanqueamiento dental clínico".

Los tratamientos blanqueadores reales, según prosigue, "que ofrecen resultados seguros y predecibles", utilizan de forma controlada agentes oxidantes (como el peróxido de hidrógeno o de carbamida) y siempre bajo la supervisión de un dentista, y cumpliendo con las estrictas normativas vigentes. "Por eso, desde el Consejo General de Dentistas pedimos cautela con los anuncios que prometen un 'blanco inmediato', o cambios radicales de color sin que un profesional haya revisado antes la boca", avisan.

En cuanto a la remineralización, sustancias como el flúor o la hidroxiapatita son excelentes para ayudar a que el esmalte se recupere en sus fases iniciales de desmineralización mediante procesos naturales, si bien alerta este dentista de que por el momento no hay base científica que demuestre que un producto cosmético de supermercado o farmacia pueda regenerar el esmalte que ya se ha perdido, o reparar daños graves en la estructura del diente.

"Lo mismo ocurre con la sensibilidad: ciertos principios activos pueden aliviar la molestia temporalmente al tapar los poros de la dentina (los túbulos dentinarios), pero la efectividad real dependerá del origen del problema. Si la sensibilidad no desaparece es fundamental que un dentista la examine, ya que suele ser el aviso de problemas de fondo -como caries, fisuras, desgaste, o enfermedades de las encías- que ningún producto de higiene va a curar por sí solo", subraya este doctor.

CUIDADO CON SU EMPLEO

Para finalizar, hace hincapié en que cualquier producto que apliquemos en los dientes, por muy seguro que parezca, debe utilizarse siguiendo al pie de la letra las indicaciones del fabricante y, si hay dudas, lo mejor es preguntar al dentista. "Algunos productos diseñados para aclarar el color de los dientes pueden ser bastante abrasivos. Si se usan demasiado, con una técnica de cepillado brusca, o sobre un esmalte que ya está desgastado, pueden terminar dañando la superficie del diente y provocar o empeorar los problemas de sensibilidad", lamenta.

Por esta razón, el Consejo General de Dentistas recomienda ser cautos con las soluciones milagrosas que prometen resultados espectaculares en tiempo récord. "Siempre es importante comprobar que el etiquetado sea claro y que la fórmula del producto esté respaldada por estudios científicos que garanticen su seguridad", concluye.