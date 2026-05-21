Archivo - Crema solar en la playa. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica y directora de Formación de Pierre Fabre, Isabel Carbonell, ha destacado que el uso de protector solar a diario es "esencial" para prevenir los efectos dañinos de la radiación solar, como el fotoenvejecimiento, las manchas, la fotosensibilidad, las quemaduras y el cáncer de piel.

Así lo ha señalado en el marco del Día Mundial del Melanoma, que se conmemora este sábado y supone uno de los cánceres de piel más agresivos, pero también de los más prevenibles. En España, se estima que se diagnostican alrededor de 7.500 casos cada año, con una incidencia creciente.

"Las claves para una correcta prevención son la exposición solar moderada, la fotoprotección a diario y la autoexploración para detectar posibles lesiones cancerígenas y, ante la mínima sospecha, acudir al dermatólogo", ha resaltado Isabel Carbonell.

Según ha afirmado, las medidas de prevención deben comenzar desde la infancia, fomentando el aprendizaje de los niños, ya que los hábitos que adquieran en esta etapa determinarán la salud de su piel en el futuro. "Las quemaduras solares en los primeros años de vida aumentan el riesgo de desarrollar un melanoma en la edad adulta", ha advertido.

A este respecto, ha subrayado que, si se adoptan las medidas de protección adecuadas en los primeros 18 años de vida, se puede prevenir en un 80 por ciento la aparición de cáncer de piel en la edad adulta.

LOS RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN SOLAR

La médico especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, Lula María Nieto Benito, ha explicado que la exposición solar intensa e intermitente es el principal factor para el desarrollo del melanoma y, en este sentido, ha enfatizado la importancia de evitar tomar el sol en las horas centrales del día, cuando la radiación es más intensa, además de aplicar protector.

Con todo, ha puntualizado que incluso en días lluviosos, nublados y, en especial, en la montaña y en la nieve, es fundamental usar protector solar que proteja frente a la radiación ultravioleta A y B, con factor de protección 50 o superior, y renovarlo cada dos o tres horas y después del baño, ejercicio o haber sudado.

Asimismo, la ropa también protege de la radiación solar, por lo que son aconsejables los sombreros de ala ancha, las gafas de sol homologadas y las prendas que cubren la piel. Algunos tejidos cuentan con protección ultravioleta especialmente para protegerse en la piscina, la playa, así como para realizar deporte u otras actividades al aire libre.

MAYOR CONCIENCIACIÓN

Carbonell ha valorado de forma positiva que las campañas de sensibilización y la mayor conciencia de la población están generando un cambio de tendencia en el uso de protectores solares, que antes se usaban principalmente en verano, mientras que en la actualidad están más extendidos como parte de la rutina diaria de 'skincare'.

Por su parte, Nieto Benito ha señalado que, junto a las medidas de protección, también hay que revisar la piel de forma periódica y, en caso de detectar cualquier lunar nuevo con características diferentes al resto o grandes cambios en los ya existentes, como un crecimiento rápido, forma irregular, presencia de varios colores o sangrado, consultar con un dermatólogo.

"La detección precoz es fundamental, ya que determina el pronóstico del tumor", ha aseverado poniendo en valor los avances que se han dado en los últimos años en lo relativo a la aprobación de terapias dirigidas e inmunoterapia, que han permitido "aumentar la supervivencia de los pacientes" y, en "muchos casos, conseguir una supervivencia libre de enfermedad".

Aun así, ha destacado que se debe seguir investigando en la biología molecular y celular del melanoma para poder conocer su comportamiento y que los profesionales sanitarios puedan adelantarse a casos en los que, en la actualidad, se llega tarde.