Usar bálsamo con protección solar para los labios previene la reaparición del herpes labial

Archivo - Herpes en el labio. - ELITSA DEYKOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del Diploma de Experto en Comunicación Pública, Divulgación de la Ciencia y Asesoramiento Científico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Carolina Meroño Ortega ha destacado los beneficios de utilizar bálsamo labial con protección solar para prevenir la reaparición del herpes labial.

Según explica en un artículo de divulgación, estos bálsamos permiten hidratar la piel del labio, lo que refuerza su función barrera, y reducen la radiación ultravioleta (UV) que llega a los labios, disminuyendo a su vez efectos negativos como la supresión de la función inmunitaria, la inflamación y el daño celular.

Meroño detalla que el herpes labial está causado por el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), que se propaga por contacto directo, a través de fricción de piel con piel, saliva o al compartir toallas, por ejemplo. Una vez que se adquiere la infección, el virus permanece en el cuerpo para toda la vida, alternando fases activas e inactivas.

"Somos conscientes de que 'tenemos un herpes' al sentir el hormigueo, la quemazón y el dolor inicial, seguidos del desarrollo de ampollas y úlceras en la piel del labio. Después, notamos que estas se rompen y se forma una costra, que acaba cayendo y permite la curación de la lesión", señala.

Cuando la infección por VHS-1 termina, el virus, que se estaba replicando en las células epiteliales, entra en las terminaciones nerviosas del nervio trigémino. Desde allí, es transportado a lo largo del axón hasta el cuerpo de la neurona sensorial, que se encuentra en el ganglio sensorial trigémino, donde permanece latente.

Durante la fase de latencia o inactividad, el virus no puede multiplicarse y queda "paralizado". Sin embargo, en respuesta a ciertos estímulos, el genoma viral puede reactivarse y crear nuevas partículas infecciosas que se trasladan desde el cuerpo de la neurona en el ganglio sensorial por el axón hasta las células epiteliales, donde vuelven a causar los síntomas característicos de la infección por VHS-1.

RELACIÓN CON EL SOL

Entre esos desencadenantes que reactivan el virus, Meroño indica que el principal es la fiebre, pero también el estrés, los cambios hormonales en mujeres, la toma de medicamentos inmunosupresores, los daños en la piel y la exposición a la luz solar.

Según han revelado algunos estudios, las personas que se exponen más a la luz solar debido a sus ocupaciones, como nadadores, pescadores, granjeros o esquiadores, tienen mayor probabilidad de padecer una reactivación de la infección por VHS-1.

Esto se debe a que la radiación UV actúa a varios niveles, formando un cóctel que favorece la multiplicación del virus. Por una parte, reduce la respuesta inmunitaria, esencial para hacer frente al virus. Por otra parte, induce inflamación al producir moléculas proinflamatorias que predisponen al desarrollo del herpes. Además, la radiación UV daña las células, promoviendo que se activen mecanismos de reparación celular. Estos procesos contribuyen a romper la latencia viral y promover la reactivación del virus.

En este contexto, la piel de los labios es especialmente sensible al sol, ya que carece de componentes como las glándulas sudoríparas y tiene escasa queratina y melanina, que protegen de manera natural frente a la radiación UV. Además, tiene un estrato córneo, la capa más externa de la epidermis, muy fino y con pocas ceramidas, lo que favorece que la piel de los labios pierda más agua y tenga una menor hidratación.

Por su localización, los labios también están muy expuestos a las condiciones ambientales, por lo que su tiende a estar seca, áspera, agrietada y susceptible al daño.

Por todo ello, Meroño reitera que mantener los labios hidratados y protegidos del sol este verano puede ayudar a evitar las molestias que supone que el virus del herpes se reactive.